Компания активно продвигает свой Edge среди пользователей Windows и всеми способами отговаривает от использования конкурентных продуктов.

Пользователи браузера Microsoft Edge, который установлен по умолчанию в Windows 11 и всех новых билдах Windows 10, столкнулись с неожиданной проблемой: при попытке скачать установочный файл конкурентного Chrome, он помечается как потенциально вредоносный.

Профильные СМИ обратили внимание на жалобы пользователей. Те заметили, при попытке скачать дистрибутив ChromeSetup.exe через Edge появляется уведомляющее сообщение, что "загружаемый файл может навредить вашему компьютеру". И предлагает не продолжать загрузку и удалить файл.

По всей видимости, таким образом Microsoft решила повысить популярность своего фирменного браузера и отговорить пользователей от использования конкурентных продуктов.

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Ранее компания всегда размещала свою рекламу во время поиска или загрузки других браузеров. Позднее Microsoft пытался осложнить систему смены используемого браузера по умолчанию. А в мае этого года и вовсе "сломала" Chrome для продвижения своего браузера.

Chrome заметно опережает любой другой браузер

По состоянию на сегодня, Chrome занимает почти 65% браузерного рынка. Вторым по популярности браузером является Safari с гораздо более скромными 19,9%. Замыкает тройку лидеров Microsoft Edge с долей рынка всего 5%.

Если посмотреть данные по браузерам для ПК, то у Chrome доля составляет и вовсе 70%, на втором месте Safari (13%), на третьем – Edge (10,75%). Ситуация на рынке браузеров кардинально не меняется уже несколько лет, поэтому Microsoft разными уловками пытается переманить пользователей Google Chrome.

Ранее УНИАН рассказывал, как с помощью двух настроек заставить Chrome работать быстрее: эти "фишки" добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите свой Chrome.

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