Тяжесть величия: легендарный баскетболист снес кольцо мощным броском (видео)

Легендарный баскетболист и телевизионный эксперт Шакил О'Нил показал, как умеет забивать слэм-данк - бросок сверху, который был его визитной карточкой во время игровой карьеры.

48-летний экс-центровой посоревновался в бросках сверху с игроком в американский футбол из НФЛ Робом Гронковски.

Во время одной из попыток О'Нил бросил мяч в щит и забросил его сверху, но при этом оторвал кольцо - механизм не выдержал 150 килограммов веса бывшего баскетболиста.

Видео эпизода опубликовал Twitter-аккаунт SportsCenter.

Shaq is playing Gronk in HORSE and just ripped the rim off 🤣



(via Medium Rare) pic.twitter.com/iLEiTzwrzK