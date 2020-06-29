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Тяжесть величия: легендарный баскетболист снес кольцо мощным броском (видео)

14:26, 29 июня 2020
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О&#039;Нил завершил карьеру в 2011-м году / фото sportando.basketball

Легендарный баскетболист и телевизионный эксперт Шакил О'Нил показал, как умеет забивать слэм-данк - бросок сверху, который был его визитной карточкой во время игровой карьеры.

48-летний экс-центровой посоревновался в бросках сверху с игроком в американский футбол из НФЛ Робом Гронковски.

Во время одной из попыток О'Нил бросил мяч в щит и забросил его сверху, но при этом оторвал кольцо - механизм не выдержал 150 килограммов веса бывшего баскетболиста.

Видео эпизода опубликовал Twitter-аккаунт SportsCenter.

Шакил О'Нил выступал за "Орландо", "Лейкерс", "Майами", "Финикс", "Кливленд" и "Бостон". Он стал четырехкратным чемпионом НБА и 15-кратным участником Матча всех звезд.

УНИАН ранее сообщал о том, что автор самого эффектного броска сверху в истории баскетбола завершил карьеру.

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