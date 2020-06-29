Тяжесть величия: легендарный баскетболист снес кольцо мощным броском (видео)
Легендарный баскетболист и телевизионный эксперт Шакил О'Нил показал, как умеет забивать слэм-данк - бросок сверху, который был его визитной карточкой во время игровой карьеры.
48-летний экс-центровой посоревновался в бросках сверху с игроком в американский футбол из НФЛ Робом Гронковски.
Во время одной из попыток О'Нил бросил мяч в щит и забросил его сверху, но при этом оторвал кольцо - механизм не выдержал 150 килограммов веса бывшего баскетболиста.
Видео эпизода опубликовал Twitter-аккаунт SportsCenter.
Shaq is playing Gronk in HORSE and just ripped the rim off 🤣— SportsCenter (@SportsCenter) June 28, 2020
(via Medium Rare) pic.twitter.com/iLEiTzwrzK
Шакил О'Нил выступал за "Орландо", "Лейкерс", "Майами", "Финикс", "Кливленд" и "Бостон". Он стал четырехкратным чемпионом НБА и 15-кратным участником Матча всех звезд.
УНИАН ранее сообщал о том, что автор самого эффектного броска сверху в истории баскетбола завершил карьеру.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram