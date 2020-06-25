Автор самого эффектного броска сверху в истории баскетбола завершил карьеру (видео)

Винса Картера многие считают лучшим данкером в истории баскетбола.

Знаменитый американский баскетболист Винс Картер объявил о завершении карьеры в 43-летнем возрасте.

Об этом сообщает официальный Twitter "Атланты Хоукс", за которую в последнее время выступал Картер.

"Я официально завершил играть в баскетбол на профессиональном уровне", - сказал Картер.

Картер выступал в НБА с 1998 года после того, как был выбран на драфте под пятым номером. Он провел в лиге 22 сезона и выступал за "Торонто", "Нью-Джерси", "Орландо", "Финикс", "Даллас", "Мемфис", "Сакраменто" и "Аталанту".

В 1999 году Картер был признан лучшим новичком сезона, а также побеждал на конкурсе слэм-данков НБА в 2000 году. Он семь раз принимал участие в Матче всех звезд НБА.

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За всю карьеру Картер принял участие в 1541 матче, набирая в среднем 16,7 очка за матч. По количеству проведенных игр он занимает третье место в истории НБА.

Картера считают одним из лучших данкеров в истории баскетбола. А его слэм-данк в составе сборной США на Олимпиаде-2000 - лучшим в истории. В матче против сборной Франции Картер перепрыгнул через голову центрового сборной Франции Фредерика Вейса, рост которого - 218 см.

Отметим также, что Картер стал единственным игроком НБА, который выходил на паркет в четырех разных десятилетиях.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что НБА официально решила возобновить сезон.

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