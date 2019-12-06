Украинскую чемпионку Универсиады на два года дисквалифицировали за допинг

Ольга Корсун вернет золотую медаль и пропустит Олимпиаду-2020.

Украинская легкоатлетка Ольга Корсун на два года отстранена от участия в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил.

Данное решение было принято Федерацией легкой атлетики Украины, сообщает expres.online.

Срок отстранения будет отсчитываться с 12 июля 2019 и завершится 11 июля 2021 года. Таким образом, Корсун не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио.

Кроме того, аннулированы все результаты Корсун, начиная с июля, в том числе - золотая медаль в тройном прыжке на Всемирной Универсиаде в Неаполе.

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"В Неаполе Корсун сразу после выступления сдала анализы WADA. В ее организме обнаружили следы диуретичных (мочегонных) препаратов. Международная федерация проинформировала нас об этой проблеме, мы решили отстранить спортсменку от выступлений на два года", - сообщил генсекретарь ФЛАУ Михаил Медведь.

Бывший старший тренер сборной Украины по прыжкам в длину Анатолий Голубцов объяснил, для чего спортсмены принимают мочегонные препараты:

"Если бы у нее были обнаружены анаболические препараты, то было бы решение об отстранении на 4 года. Все-таки диуретики не считают серьезным допингом. Они помогают сгонять вес, стимулировать мышцы. Не скажу, что они дают большое или решающее преимущество над соперником, но спортсмен благодаря им оказывается в лучших условиях".

УНИАН ранее также сообщал о том, что МОК сделал заявление по возможным санкциям в отношении России.