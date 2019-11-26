"Виновные должны быть наказаны": МОК сделал заявление по возможным санкциям в отношении России

Международный олимпийский комитет поддерживает санкции в отношении российских властей.

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением касательно рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на четыре года в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В заявлении на официальном сайте МОК отмечается, что организация выступает за самое серьезное наказание для всех виновных:

"МОК поддерживает самые жесткие санкции против всех ответственных за эти манипуляции. МОК подчеркивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом, учитывая серьезность нарушений, и поддерживает санкции в отношении российских властей", - говорится в заявлении.

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"Учитывая вопиющий характер манипуляций, МОК настоятельно призывает WADA предпринять дальнейшие шаги. В частности, передать все документы в Совет Европы и ЮНЕСКО - организации, в которых приняты конвенции по борьбе с допингом в спорте", - также подчеркнули в МОК.

Международный олимпийский комитет также подчеркнул, что манипуляция данными является "исключительной ответственностью российских властей" и призвал их предоставить реальные данные из Московской лаборатории, что позволит "наказать виновных и защитить невиновных".

Кроме того, в МОК поддержали идею WADA разрешать выступление на международных соревнованиях российским спортсменам, которые смогут доказать свою невиновность.

Напомним, если исполком WADA 9 декабря поддержит введение санкций в отношении России, то российская сборная не сможет участвовать в Олимпиаде-2020. Кроме того, России могут запретить принимать международные соревнования, в частности, матчи Евро-2020.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, кто может заменить Россию на Евро-2020.