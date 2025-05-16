Раненая женщина в крайне тяжелом состоянии.

Сегодня ночью оккупационная российская армия атаковала Одес скую область дронами, ранения получили три человека, уничтожен дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 16 мая ночью вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

"Под ударами были объекты гражданской инфраструктуры Белгород-Днестровского и Одесского районов. В результате вражеской атаки осколочные ранения, минно-взрывные травмы, перелом и термические ожоги получили двое мужчин и женщина. На момент атаки пострадавшие находились по месту жительства", - рассказали в прокуратуре.

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Как уточнила УНИАН пресс-секретарь областной прокуратуры Ирина Коваленко, двое пострадавших доставлены в больницу, одному оказана помощь на месте.

"В крайне тяжелом состоянии 55-летняя женщина", - добавила Коваленко.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили. Сейчас полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют последствия вражеских атак.

Начато расследование по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В региональном главке ГСЧС уточнили, что в результате попадания разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, разрушен гараж с 3 автомобилями. На местах вспыхнули пожары, которые спасатели совместно с добровольцами уже ликвидировали. От ГСЧС привлекались 10 единиц техники и 37 пожарных, от местной пожарной команды 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

В коммунальном учреждении "Одесский зоологический парк" сообщили, что сегодня ночью произошло попадание дрона в дом руководителя зоопарка Игоря Белякова.

"К сожалению, произошла трагедия: в дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник. В результате этого дом уничтожен. К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому сейчас он не имеет возможности отвечать на звонки...", - говорится в сообщении.

Также говорится, что в ночной атаке в Овидиополе домашние любимцы директора оказались в опасности - некоторые потерялись во время взрыва.

"Сейчас продолжаются поиски, и каждая ваша помощь может быть решающей. Если у вас есть какая-либо информация о потерянных животных, пожалуйста, сообщите нам", - сказано в сообщении.

Ситуация в Одессе

Как писал УНИАН, 6 мая в Одесской области из-за российской дроновой атаки погиб мужчина, на которого упал провод под напряжением. 29-летний житель получил смертельные термические ожоги из-за повреждения линии электропередач. Еще один пострадавший, 19-летний парень, был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Напомним, директор Одесского зоопарка Игорь Беляков неоднократно лично участвовал в спасении различных животных. Например, в прошлом году он спас краснокнижную змею, которая на территории жилого комплекса спряталась под пятиэтажкой. Директор выехал на место и поймал желтобрюхого полоза, который оказался очень агрессивным и покусал своего спасателя. Глава зверинца потом поехал в Нижнеднестровский национальный парк, где выпустил редкую змею в дикую природу.

Одесский зоопарк с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину разместил у себя много животных, хозяева которых сбежали от войны и не смогли забрать любимцев с собой. В зоопарке выхаживают животных, птиц, которых военные находят, например, в зоне боевых действий и передают в Одессу. Здесь также приняли львов из Харьковского зоопарка, который в 2022 году разрушали обстрелами российские оккупанты.

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