Денвер победил Даллас в самом напряженном матче дня НБА

Игра завершилась с разницей в 1 очко - 100:99.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации Денвер Наггетс на своей площадке одолел Даллас Маверикс в самом напряженном матче дня.

Игра завершилась с разницей всего в 1 очко - 100:99, сообщает официальный сайт лиги.

Даллас имел небольшое, но стабильное преимущество на протяжении трех четвертей, выиграв их с суммарной разницей "+10". Однако, в заключительной 12-минутке на площадке солировал Наггетс, которые разом нивелировали преимущество гостей и даже добыли собственное минимальное - 21:10.

На счету форварда Денвера Пола Миллсэпа 33 очка при рейтинге эффективности +3. Он стал самым результативным игроком матча.

НБА. Регулярный чемпионат.

14 марта.

Индиана – Оклахома-Сити 108:106 (22:29, 28:34, 31:25, 27:18)

Индиана: Богданович (23 + 4 подбора + 5 передачи), Коллисон (17 + 6 подборов + 7 передач + 4 стила), Мэттьюз (16 + 7 подборов + 2 передачи + 2 стила), Янг (11 + 4 подбора + 2 передачи + 3 стила + 1 блок), Тернер (10 + 6 подборов + 2 передачи + 1 блок)- старт; Сабонис (26 + 7 подборов + 4 передачи + 1 блок), Джозеф (3 + 3 подбора + 2 стила + 1 блок), Макдермотт (2 + 2 подбора + 1 передача), Лиф (0 + 1 передача).

Оклахома-Сити: Джордж (36 + 6 подборов + 5 передачи + 2 стила), Уэстбрук (19 + 14 подборов + 11 передач + 4 стила + 2 блока), Адамс (17 + 8 подборов + 1 передача), Фергюсон (6 + 1 подбор + 1 стил + 1 блок), Грант (3 + 2 подбора + 1 передача + 2 стила + 2 блока)- старт; Надер (10 + 1 подбор + 1 стил), Моррис (8 + 3 подбора + 1 стил), Шредер (7 + 5 подбора + 5 передачи), Ноэл (0 + 4 подбора + 1 передача).

Орландо – Кливленд 120:91 (36:20, 25:21, 27:22, 32:28)

Орландо: Гордон (21 + 6 подборов + 4 передачи + 1 стил + 1 блок), Огастин (20 + 3 подбора + 7 передач + 2 стила), Вучевич (19 + 11 подборов + 2 передачи + 2 стила), Айзек (10 + 2 подбора + 2 передачи), Фурнье (10 + 4 подбора + 3 передачи + 2 стила)- старт; Росс (14 + 4 подбора + 4 передачи + 2 стила + 1 блок), Берч (13 + 11 подборов + 1 передача + 2 стила), Мартин (6 + 1 подбор), Грант (3 + 3 подбора + 5 передачи), Копейн (3), Фрэйзер (1 + 1 подбор + 1 передача), Айванду (0 + 3 подбора + 2 передачи), Джефферсон (0 + 1 подбор + 1 блок).

Кливленд: Секстон (23 + 4 подбора + 3 передачи + 1 блок), Найт (12 + 1 подбор + 1 передача + 1 стил), Жижич (11 + 8 подборов + 1 передача), Лав (10 + 8 подборов + 1 передача + 1 блок), Осман (8 + 8 подборов + 4 передачи)- старт; Кларксон (15 + 4 подбора + 2 передачи + 1 стил), Стаускас (8 + 2 подбора + 1 передача + 1 стил), Крисс (4 + 6 подборов + 1 блок), Нваба (0 + 1 подбор + 1 стил + 1 блок), Adel (0 + 1 подбор).

Бостон – Сакраменто 126:120 (25:38, 31:24, 37:29, 33:29)

Бостон: Ирвинг (31 + 10 подборов + 12 передач + 1 стил + 1 блок), Моррис (21 + 13 подборов + 2 передачи + 2 стила), Тейтум (15 + 4 подбора + 3 передачи), Хорфорд (12 + 5 подбора + 6 передач + 1 стил + 1 блок), Смарт (7 + 6 подборов + 4 передачи + 1 стил)- старт; Браун (22 + 1 подбор), Хэйворд (10 + 3 подбора + 4 передачи), Бэйнс (6 + 9 подборов + 1 передача), Уильямс (2 + 1 подбор + 2 стила), Оджелей (0).

Сакраменто: Хилд (34 + 4 подбора + 7 передач), Барнс (20 + 5 подбора + 4 передачи + 1 стил), Фокс (19 + 7 подборов + 9 передач + 3 стила), Коули-Стайн (10 + 13 подборов + 4 передачи + 1 стил), Бьелица (9 + 6 подборов + 1 стил + 1 блок)- старт; Богданович (9 + 2 передачи), Бэгли (14 + 6 подборов), Джайлс (4 + 4 подбора + 4 передачи + 1 блок), Брюэр (1 + 1 подбор), Беркс (0 + 1 подбор + 1 передача + 3 стила)

Торонто – Лейкерс 111:98 (33:25, 32:29, 25:30, 21:14)

Торонто: Ленард (25 + 8 подборов + 4 передачи + 2 стила), Сиакам (16 + 5 подбора + 6 передач + 2 стила + 2 блока), Газоль (15 + 7 подборов + 4 передачи + 2 стила), Лин (9 + 7 подборов + 1 передача + 1 блок), Грин (3 + 4 подбора + 2 передачи + 2 стила)- старт; Пауэлл (20 + 8 подборов + 2 передачи + 2 стила + 1 блок), Ануноби (7 + 4 подбора + 2 стила), Маккоу (6 + 1 подбор + 2 передачи + 1 стил + 1 блок), Миллер (6 + 1 стил), Буше (2 + 3 подбора + 1 стил + 1 блок), Морлэнд (2 + 5 подбора), Лойд (0).

Лос-Анджелес: Джеймс (29 + 4 подбора + 6 передач + 1 стил), Рондо (13 + 5 подбора + 8 передач + 1 стил), Макги (9 + 9 подборов + 1 стил + 1 блок), Кузма (7 + 8 подборов + 3 передачи + 1 стил), Буллок (7 + 3 подбора + 2 стила)- старт; Карусо (16 + 5 подбора + 5 передачи), Колдуэлл-Поуп (9 + 5 подбора + 2 передачи + 1 стил + 2 блока), Харт (8 + 1 подбор + 2 стила), Уильямс (0 + 3 подбора), Мускала (0), Вагнер (0 + 1 подбор + 1 стил), Ингрэм (0 + 2 подбора + 1 стил).

Юта – Миннесота 120:100 (34:25, 30:30, 27:26, 29:19)

Юта: Митчелл (24 + 3 подбора + 6 передач + 1 блок), Фэйворс (17 + 11 подборов + 1 стил + 2 блока), Инглс (12 + 5 подбора + 8 передач + 1 стил + 2 блока), Гобер (10 + 13 подборов + 1 передача + 2 блока), Рубио (8 + 3 подбора + 8 передач + 1 стил)- старт; Краудер (18 + 3 подбора + 2 передачи + 1 стил), Корвер (11 + 2 подбора + 2 передачи + 1 стил), Ньянг (8 + 2 подбора), Нето (7 + 4 подбора + 1 передача + 1 стил + 1 блок), О'Нил (5 + 3 подбора + 2 передачи + 1 стил), Экзам (0), Юдо (0).

Миннесота: Таунс (26 + 12 подборов + 4 передачи + 1 стил), Уиггинс (14 + 3 подбора + 1 блок), Джонс (12 + 3 подбора + 9 передач + 1 стил), Шарич (10 + 1 подбор + 1 передача), Окоги (2 + 1 подбор + 1 стил)- старт; Бэйлесс (8 + 3 подбора + 4 передачи + 2 стила), Дженг (8 + 2 подбора + 1 передача + 1 блок), Бэйтс-Диоп (6 + 4 подбора + 1 передача), Гибсон (6 + 5 подбора + 5 передачи), Толливер (6 + 3 подбора), Рейнольдс (2 + 1 подбор + 1 передача + 1 стил), Террел (0), Уильямс (0 + 1 передача).

Денвер – Даллас 100:99 (26:29, 25:28, 28:32, 21:10)

Денвер: Миллсэп (33 + 8 подборов + 3 передачи + 1 стил), Мюррей (12 + 5 подбора + 7 передач + 1 стил), Бартон (11 + 2 подбора + 1 передача + 1 стил + 2 блока), Йокич (11 + 14 подборов + 8 передач + 1 блок), Харрис (9 + 1 подбор + 2 передачи + 1 стил)- старт; Бизли (12 + 1 подбор), Моррис (7 + 4 передачи + 2 стила + 1 блок), Пламли (3 + 11 подборов + 2 передачи + 2 блока), Эрнангомес (2 + 2 подбора + 1 блок).

Даллас: Дончич (24 + 11 подборов + 9 передач + 2 стила), Брансон (20 + 5 подбора + 4 передачи + 1 стил), Хардуэй-младший (17 + 1 подбор + 3 передачи), Пауэлл (16 + 10 подборов + 1 блок), Новицки (9 + 1 передача)- старт; Клебер (11 + 11 подборов + 1 передача + 1 стил), Харрис (2 + 1 передача + 1 стил), Финни-Смит (0 + 1 подбор + 2 передачи + 1 стил), Межри (0 + 1 подбор + 1 передача + 1 стил), Джексон (0 + 1 стил), Ли (0).