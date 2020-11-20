Роберт Асавоаи забил невероятный гол / фото the18.com
В матче команд третьего по силе дивизиона чемпионата Румынии "Штиинца Мирослава" и "Паскани" один из игроков забил эффектный гол пяткой в падении через себя.
"Ударом скорпиона" отметился 22-летний полузащитник "Штиинцы" Роберт Асавоаи, который замкнул навес с левого фланга.
Забитый мяч обратил на себя внимание главных спортивных СМИ румынии, которые считают его реальным претендентом на звание лучшего гола сезона.
Матч завершился победой "Штиинцы" со счетом 4:0.
Robert Asăvoaei, remember the name— COPA90 (@Copa90) November 19, 2020
Just wait for it....🦂pic.twitter.com/wCHQLvv8gz
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