В матче команд третьего по силе дивизиона чемпионата Румынии "Штиинца Мирослава" и "Паскани" один из игроков забил эффектный гол пяткой в падении через себя.

"Ударом скорпиона" отметился 22-летний полузащитник "Штиинцы" Роберт Асавоаи, который замкнул навес с левого фланга.

Забитый мяч обратил на себя внимание главных спортивных СМИ румынии, которые считают его реальным претендентом на звание лучшего гола сезона.

Матч завершился победой "Штиинцы" со счетом 4:0.

Robert Asăvoaei, remember the name



Just wait for it....🦂pic.twitter.com/wCHQLvv8gz