Фарерский футболист забил три гола со штрафных за девять минут (видео)

В матче третьего тура чемпионата Фарерских островов нападающий стал автором трех голов со штрафных за девять минут.

"ХБ Торсхавн" встречался с "АБ Аргир" и одержал победу со счетом 5:0. Героем матча стал форвард Адриан Юстинуссен, который записал на свой счет четыре гола и один ассист.

21-летнему нападающему потребовалось всего 14 минут, чтобы оформить покер. При этом три гола он забил со штрафных ударов. Первый забитый мяч со стандарта состоялся на восьмой минуте, второй - на 12-й, а третий - на 17-й.

Стоит отметить, что "ХБ Торсхавн" с 16-й минуты играл вдесятером, но это не помешало команде разгромить соперника.

Un football aux Îles Féroé 🇫🇴 souvent décrié et moqué, mais où la pratique du football se développe et qu'il ne faudra pas sous-estimé à l'avenir.

Et Adrian Justinussen (1998) pourrait être un acteur fort, lui le roi des coup-francs ! Quadruplé et passe décisive en une mi-temps : pic.twitter.com/oYHDx3CZ4N