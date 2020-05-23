Помощник тренера вышел на замену и спас команду от поражения эффектным голом (видео)

Хенрик Хансен стал героем товарищеского матча.

В Дании состоялся матч, героем которого стал ассистент одного из главных тренеров.

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"Копенгаген" принимал "Оденсе" в рамках товарищеской встречи перед возобновлением сезона. До самой концовки игры хозяева вели со счетом 2:1.

За пять минут до финального свистка один из футболистов "Оденсе" получил травму, а игроков для его замены у главного тренера Джейкоба Микельсена уже не осталось. Тогда он выпустил на поле своего ассистента - 40-летнего Хенрика Хансена.

Хансен в прошлом выступал за малоизвестные клубы и завершил карьеру пять лет назад. Тем не менее, бывший полузащитник показал, что находится в хорошей форме. На 86-й минуте он неожиданно отобрал мяч у защитника и элегантно перебросил голкипера. Благодаря этому голу "Оденсе" избежал поражения - 2:2.

Видео забитого мяча Хансена опубликовал Twitter-аккаунт SportsCenter.

En Dinamarca, el Odense visitó al FC Copenhague en un amistoso, mientras se espera por la reanudación de la Liga. Perdía 2-0, pero alcanzó el empate con un golazo. ¿Quién lo hizo? Henrik Hansen, ¡el ayudante de campo! Tiene 41 años, faltaban jugadores y tuvo que entrar… pic.twitter.com/5JTO9DpXOE — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2020

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" не смогло обыграть соперника в первом матче после карантина.

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