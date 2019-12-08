Динамо - Заря: видео трансляция матча Премьер-лиги

Команды сыграют на "Олимпийском"

В воскресенье, 8 декабря, в 17-м туре украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" будет принимать луганскую "Зарю". Игра пройдет на НСК "Олимпийский".

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Начало поединка - в 17:00.

"Динамо" имеет 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. Луганчане отстают всего на два пункта и в случае победы могут обойти столичный гранд.

Киевляне в прошлом туре только в концовке встречи смогли одолеть "Олимпик" - 3:1. Кроме того, на неделе динамовцы провели матч пятого тура группового этапа Лиги Европы и на выезде потерпели поражение от шведского "Мальме" - 3:4.

"Заря" в прошлых трех турах успела сыграть вничью с "Днепром-1" (2:2), затем уступила "Александрии" (0:1) и одолела "Карпаты" (2:0). Большой проблемой для Виктора Скрипника станет отсутствие Назария Русина и Богдана Леднева, которые арендованы у "Динамо", поэтому не смогут сыграть по условиям контрактов.

УПЛ, 17-й тур

Динамо - Заря

Онлайн видео трансляция матча

"2+2"