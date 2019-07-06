Не нужен Малаге: украинский форвард Селезнев станет свободным агентом
11:23, 06 июля 2019Футбол
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Опытный футболист может вернуться в Турцию.
Селезнев не стал основным игроком Малаги / фото: Malaga CF
Испанская "Малага" не будет продлевать сотрудничество с украинским нападающим Евгением Селезневым.
Об этом сообщило издание Marca.
По информации источника, клуб согласится расторгнуть контракт с 33-летним форвардом по обоюдному согласию сторон.
Селезнев не намерен оставаться в "Малаге", так как в прошлом сезоне получал минимум игрового времени. Экс-лидер "Днепра" провел всего 12 матчей и результативными действиями не отличился.
В статусе свободного агента нападающий может вернуться в Турцию, где он успешно выступал за "Карабюкспор" и "Акхисар".
Ранее УНИАН сообщал, что "Шальке" готов продать игрока сборной Украины Коноплянку.
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