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Не нужен Малаге: украинский форвард Селезнев станет свободным агентом

11:23, 06 июля 2019
Футбол
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Селезнев не стал основным игроком Малаги / фото: Malaga CF

Об этом сообщило издание Marca.

По информации источника, клуб согласится расторгнуть контракт с 33-летним форвардом по обоюдному согласию сторон.

Селезнев не намерен оставаться в "Малаге", так как в прошлом сезоне получал минимум игрового времени. Экс-лидер "Днепра" провел всего 12 матчей и результативными действиями не отличился.

В статусе свободного агента нападающий может вернуться в Турцию, где он успешно выступал за "Карабюкспор" и "Акхисар".

Ранее УНИАН сообщал, что "Шальке" готов продать игрока сборной Украины Коноплянку.

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Теги: #футбол#Малага#трансферы#Евгений Селезнев