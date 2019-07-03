Коноплянка не готовится к новому сезону с Шальке
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не готовится к новому сезону в составе немецкого "Шальке".
Об этом сообщает ruhrnachrichten.de.
Источник отмечает, что Коноплянка отсутствовал на первой предсезонной тренировке немецкой команды.
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На данный момент украинец продолжает поиски нового клуба и ведет переговоры.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Коноплянка может перейти в один из турецких грандов - "Фенербахче" или "Бешикташ". По данным турецких СМИ, украинец уже якобы согласовал контракт с "Бешикташем".
В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 21 матч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Как сообщал УНИАН, ранее руководство "Шальке" заявило о том, что Коноплянка "будет искать новый вызов".