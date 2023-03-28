Запорожскую АЭС должен посетить гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Жителей Никополя предупредили об опасности со стороны российских оккупантов. Захватчики могут начать обстрел района Запорожской АЭС из-за визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, чтобы обвинить ВСУ.

"На противоположном берегу водохранилища кое-что происходит. Оккупанты, по их словам, готовятся к приезду команды из МАГАТЭ, одновременно рассказывая о возможных провокациях со стороны Сил обороны Украины. Отмечу, что во время прошедшего посещения миссии провокации были. Но осуществляли их войска РФ, обстреливая Энергодар и прилегающие территории из минометов и ствольной артиллерии", - написал глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.

При этом он напомнил, что тактика не новая. По его словам, россияне после таких обстрелов территории ЗАЭС атаковали Никопольский район якобы в отместку.

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В связи с этим Евтушенко призвал местных жителей избегать открытой местности и прислушиваться к предупреждениям об артиллерийских обстрелах, а ночью оставаться в убежище или воспользоваться правилом двух стен.

Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - что известно

25 марта стало известно, что Рафаэль Гросси посетит Запорожскую атомную электростанцию до конца марта. Он намерен оценить ситуацию с ядерной безопасностью во время войны в Украине.

27 марта стало известно, что глава МАГАТЭ посетил Запорожье, где с президентом Владимиром Зеленским обсудил защиту оккупированной ЗАЭС и ее персонала.

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, глава МАГАТЭ приедет на оккупированную Запорожскую АЭС, чтобы заставить россиян вовремя осуществлять замену наблюдателей.

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