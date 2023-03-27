Глава Международного агентства по атомной энергии обсудил с президентом Украины защиту оккупированной РФ Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси посетил Днепровскую гидроэлектростанцию, которую обстреливали российские оккупанты.

Об этом Гросси сообщил в своем аккаунте в Twitter. "Днепровская гидроэлектростанция является важной частью системы, обеспечивающей ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции. Владимир Зеленский показал мне недавние повреждения, которым подверглась плотина", - написал он.

Кроме того, Гросси посетил Запорожье, где с президентом также обсуждалась тема защиты оккупированной Россией Запорожской АЭС и ее персонала.

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"Я еще раз подтвердил полную поддержку МАГАТЭ ядерных объектов Украины", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что Рафаэль Гросси посетит Запорожскую атомную электростанцию до конца марта.

Гросси планирует оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость защитить его во время продолжающегося военного конфликта в стране.

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