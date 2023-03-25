Это его второй визит на ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит украинскую Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. Это будет его второй визит на оккупированную территорию Украины, первый состоялся в сентябре 2022 года.

Как сообщили в МАГАТЭ, Гросси стремится "воочию увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях".

"Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь уменьшить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине. ... Несмотря на наше присутствие на площадке в течение уже семи месяцев, ситуация на Запорожской атомной электростанции все еще опасна. Угрозы ядерной безопасности и безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите", – сказал генеральный директор МАГАТЭ.

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Кроме этого, во время визита Гросси состоится ротация экспертов МАГАТЭ, работающих на ЗАЭС. Это будет уже седьмая группа экспертов, прошлую ротацию проводили в феврале.

Усилия МАГАТЭ по урегулированию ситуации на оккупированной россиянами ЗАЭС

В сентябре 2022 года МАГАТЭ впервые имела возможность посетить Запорожскую атомную электростанции, захваченную российскими захватчиками в начале полномасштабной войны против Украины. С тех пор часть экспертов МАГАТЭ постоянно находится на станции с целью контроля за безопасностью и предотвращения ядерной катастрофы.

Глава организации Рафаэль Гросси предлагал Совбезу ООН создать зону безопасности и защиты на ЗАЭС. От планов по созданию зоны демилитаризации вокруг Запорожской АЭС, которые поддержали в ООН, уже отказались - из-за проблем с реализацией. В то же время ранее в этом месяце Гросси заявил, что есть "жизнеспособное решение" относительно урегулирование ситуации на атомном объекте.

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