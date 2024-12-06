По словам посла, в Чехии выдача паспортов беженцам-мужчинам призывного возраста возобновилась.

Никто не будет возвращать принудительно 18-летних парней в Украину для прохождения военно-врачебной комиссии и постановки на воинский учет. Об этом сказал новоназначенный посол Украины в Чехии Василий Зварич в интервью "Радио Свобода", комментируя проблему с получением за рубежом паспортов украинских мужчин, которые достигли 18 лет уже находясь за пределами Украины.

Сейчас они не могут получить загранпаспорт, не став на воинский учет, а чтобы стать на учет им надо вернуться в Украину и пройти ВВК.

"Я знаю об этой проблеме и знаю, что Министерство обороны Украины сейчас ее анализирует тщательно и, очевидно, будут приняты соответствующие решения относительно такой категории граждан", - отметил Зварыч.

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Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас нет другого выхода, как просто придерживаться действующего законодательства и обновлять свои данные в ТЦК.

"Мы в рамках своих функций принимаем заявки на получение паспортов, проверяя наличие обновленных данных в Резерв+ и готовы помогать гражданам Украины это сделать в соответствии с законодательством. Конечно, принудительно никто их возвращать не собирается. Это выбор каждого гражданина", - сказал посол.

Зварич заверил, что в целом же выдача паспортов беженцам-мужчинам призывного возраста в Чехии после проблем, которые были весной этого года, уже возобновилась и этот процесс происходит в нормальном режиме.

"Если говорим о посольстве, поскольку ГП "Документ" не является составным подразделением посольства, то мы выдаем паспорта без проблем. Единственное законодательное требование, которое касается всех, это для лиц призывного возраста, одним из документов, которые должны предоставить для получения паспорта, должны быть подтверждены актуальные учетные данные в ТЦК. То есть мобильное приложение "Резерв+" должно быть актуализировано", - уточнил он.

В интервью дипломат также сказал, что украинцы приносят много в чешское общество и в том числе в бюджет чешского государства.

"Мы сейчас видели цифры о том, что в первом полугодии этого года от налогов, которые платят украинцы, работающие в Чехии, чешский бюджет получает значительно больше, чем выдает на социальную помощь. А это разница 5,7 миллиарда крон (примерно 9,6 миллиарда гривен). Это не такая маленькая сумма", - подчеркнул Зварыч.

По его словам, эта тенденция продолжается постоянно.

"Украинцы - трудолюбивый народ. Украинцы пытаются найти себе здесь надлежащее место для самосовершенствования. И опять же не забываем о том, что мы, как украинское государство, ждем, что эти украинцы, получив определенный опыт здесь, вернутся в Украину", - добавил он.

Выезд украинских студентов за границу - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина хочет упростить выезд за границу мужчинам до 24 лет, которые учатся за пределами страны. Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко. По его словам, для украинских мужчин 18-24 лет, которые учатся за рубежом, разрабатывают законопроект, который позволит им свободно пересекать границу и решит проблему с паспортами и военным учетом.

Он сказал об этом комментируя информацию в СМИ, что украинские паспортные сервисы за рубежом массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберег", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Отмечалось, что речь идет и о тех, кто выехал до 2022 года, в частности, на обучение, или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел физически стать на учет в ТЦК.

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