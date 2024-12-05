Этот закон должен решить проблему с паспортами, свободным пересечением границы и военным учетом.

Для украинских мужчин 18-24 лет, которые учатся за границей, разрабатывают законопроект, который позволит им свободно пересекать границу и решит проблему с паспортами и военным учетом. Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Новости.Live.

"Что касается ребят в возрасте от 18 до 24-25 лет - они не мобилизуются - есть предложение и в Верховной Раде разрабатывается законопроект, что если они учатся за рубежом, то предоставить им возможность свободно пересекать границу во время их обучения", - сказал Горбенко.

По его словам, в случае принятия этот закон даст этим мужчинам право получить все справки в сервисных центрах и стать на учет согласно закону, "чтобы его не нарушать".

Видео дня

Горбенко подчеркнул, что согласно украинскому законодательству, для оформления документов мужчинам необходимо стать на воинский учет.

Проблема с паспортами у юношей за границей

Как сообщал УНИАН, Судебно-юридическая газета сообщила, что украинские паспортные сервисы за рубежом массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберіг", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Отмечалось, что речь идет и о тех, кто выехал до 2022 года, в частности, на учебу, или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел физически стать на учет в ТЦК.

По данным издания, эта ситуация уже обсуждалась на заседании парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта, на которое приглашали заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.

Ранее она заявляла, что ребята за рубежом смогут стать на учет дистанционно. В то же время, как отметили в Комитете, отказы паспортных сервисов официально объясняются отсутствием "технической возможности" передать сведения о лице в Реестр призывников "Оберег".

Вас также могут заинтересовать новости: