Украину ждет очень опасный период, подчеркнул астролог.

Есть большие шансы, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины закончится в феврале 2026 года. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал астролог Влад Росс.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

"Если не закончится, то она превратится в войну между Европой и Россией и продлится до 2029 года", - заявил он.

Когда закончится война в Украине: прогноз Влада Росса

По словам Росса, в середине февраля 2026-го планета Сатурн будет находиться в нулевом градусе знака Овен, также по восточному календарю к своему завершению подойдет год Змеи.

"Каждый раз, когда Сатурн пересекает нулевой градус Овна, практически все становятся уверены, что прям сейчас война и закончится. И действительно, Сатурн - это заморозка конфликта, Овен - знак войны", - отметил астролог.

Он напомнил, что с последние разы, когда Сатурн пересекал нулевой градус Овна, это совпадало с началом мирных переговоров по завершению войны в Украине, встречей президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и европейских лидеров в Белом доме.

"И опять уже все подумали: ну все, война закончилась, практически мир на мази", - добавил Росс.

При этом он подчеркнул: если горячая стадия войны и закончится в феврале 2026-то, то холодная - "все равно не закончится, а будет продолжаться до конца 2029 года".

Грозит ли Украине блэкаут: самый опасный период

В ближайшее же время Украину ждет очень опасный период, вплоть до 5 ноября, предупредил Влад Росс.

"Очень опасное расположение планет в 20-х числах октября… Может быть всякая напасть. И самые разрушительные удары по электроснабжению. В Украине они захотят сделать блэкаут… Но я скажу только одно: если они сделают блэкаут в Украине, особенно в Киеве, то будет в блэкауте сидеть и Москва. Практически вся центральная часть России тоже обесточится. И если мы все это очень быстро восстановим, то Россия не сможет и будет сидеть без света, без бензина и без газа", - констатировал астролог.

Напомним, ранее УНИАН писал, что на днях после удара россиян по Киевской области Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте.

