Его обвиняют в присвоении 340 тыс. грн.

В Одессе будут судить директора предприятия, присвоившего деньги при ремонте больницы, в частности отделения для лечения инфицированных COVID-19.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства при капитальном ремонте больницы в Киевском районе Одессы.

По договору подряда в больнице должны были отремонтировать фасад, сделать внутреннюю отделку, в том числе в отделении, предназначенном для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Обвиняемый внес в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ и их стоимости, а также подписал эти документы.

В частности, он завысил объем строительных работ во время замены карнизных свесов, шпаклевки парапетов на крыше, штукатурки поверхностей потолков внутри здания, утепления фасадов и т.д.

В результате государству нанесен 340 тыс. грн ущерба.

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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, руководителя коммунального предприятия Криворожского городского совета (Днепропетровская обл.) подозревают в растрате 3,6 млн гривень при закупке аппаратуры для обнаружения COVID-19.