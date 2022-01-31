В Одессе будут судить директора предприятия, присвоившего деньги при ремонте больницы, в частности отделения для лечения инфицированных COVID-19.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Установлено, что руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства при капитальном ремонте больницы в Киевском районе Одессы.
По договору подряда в больнице должны были отремонтировать фасад, сделать внутреннюю отделку, в том числе в отделении, предназначенном для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Обвиняемый внес в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ и их стоимости, а также подписал эти документы.
В частности, он завысил объем строительных работ во время замены карнизных свесов, шпаклевки парапетов на крыше, штукатурки поверхностей потолков внутри здания, утепления фасадов и т.д.
В результате государству нанесен 340 тыс. грн ущерба.
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).
Как сообщал УНИАН, руководителя коммунального предприятия Криворожского городского совета (Днепропетровская обл.) подозревают в растрате 3,6 млн гривень при закупке аппаратуры для обнаружения COVID-19.