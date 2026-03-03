'Это новое ощущение': Зеленский рассказал, какие проблемы испытывают россияне на фронте

Зеленский сообщил, что россияне ослабли на некоторых направлениях.

У России есть проблемы с личным составом, у них нет времени на тренировки собственных военных. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы чувствуем на некоторых направлениях слабость россиян. Это новое ощущение. Это не значит, что нужно расслабляться, не нужно думать, что враг сдался, не нужно думать, что их стало меньше. Но очень важно, что в отношении личного состава они, есть такое ощущение, немного слабее", - сказал он.

Глава государства отметил, что у россиян нет времени на тренировки, поскольку у них большая проблема с личным составом.

"Количество уничтоженных людей за месяц все-таки начало работать. Я не хочу быть псевдооптимистом, но говорю, что, на мой взгляд, количество уничтоженного личного состава врага начинает понемногу работать. Это, безусловно, все влияет на переговорный процесс", - сказал Зеленский.

В то же время президент упомянул и о неприятных открытиях на фронте.

"Есть ощущение, что с этими дронами сложно. Они наращивали количество, и эти кольца мешают жить. Мешают нашей логистике", - отметил Зеленский.

Планы РФ в Украине - важные новости

Как писал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что текущая цель россиян состоит в том, чтобы до конца марта - начала апреля выйти на административные границы Донецкой области, а также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, россияне не собираются останавливаться, потому что стремятся продолжать воевать ради оккупации украинской территории. Он заявил, что враг хочет захватить Запорожье.

