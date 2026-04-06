Имеет ли право военнослужащий ТЦК применять оружие: в Раде дали разъяснения

Речь идет о военнослужащих ТЦК, а не об обычных сотрудниках.

Военнослужащий Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеет право применить оружие, если на него было совершено реальное нападение и существовала угроза его жизни.

Об этом в своем Telegram-канале заявил народный депутат Украины, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Военнослужащий ТЦК (не путать с работником, это гражданская должность), выполняющий оповещение (не караульная служба, не бой), подвергся нападению неизвестных лиц. В таком случае военнослужащий ТЦК имеет право применить оружие, если нападение было реальным и существовала угроза его жизни. Не имеет права применять оружие, если конфликт не был опасным. Не забывать об Уголовном кодексе Украины, Уставе внутренней службы Вооруженных сил Украины", – пояснил депутат.

Например, по его словам, если на военнослужащего напали физически (бьют, душат, применяют предметы), есть попытка отобрать оружие, нападение группой лиц, у нападавших есть нож или другое оружие, в таком случае он имеет право на необходимую оборону, вплоть до применения огнестрельного оружия.

Как сообщал УНИАН, нардеп от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк рассказал, что около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста уклоняются от обновления военно-учетных данных, нарушая законодательство.

По его словам, именно с этой категорией военнообязанных чаще всего происходят уличные столкновения.

Он добавил, что нужно проводить реальную реформу ТЦК, убрав сотрудников этого учреждения с улиц. "Это не их работа, они нарушают закон. Согласно действующему законодательству, они не имеют права находиться на улице и требовать документы, несмотря на то, что действует военное положение. Это имеет право делать полиция", – сказал Цимбалюк.

Депутат подчеркнул, что изменения в реформировании ТЦК продолжаются. В частности, удалось добиться того, что большинство сотрудников ТЦК – это ветераны войны.

