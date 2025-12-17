Костенко отмечает, что те, кто сейчас имеет власть, должны принимать решения исключительно для сохранения страны.

На сегодня 80% из тех, кто ушел в СЗЧ (далее СЗЧ - самовільне залишення частини), сбежали из учебных центров. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" сказал Роман Костенко, нардеп из фракции "Голос", секретарь комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне.

Он отметил, что большинство из тех, кто ушел в СЗЧ, хочет вернуться уже на тыловые должности или в обеспечение.

"Надо выработать четкие правила. Мы точно не должны идеализировать ситуацию - что вот человеку должны создать условия, чтобы только он вернулся. А если он вернется просто занимать место и получать заработную плату, то зачем тогда вообще возвращать? Хватит уже заигрывать со всеми. Люди, которые ушли, предали тех, кто бьется. 80% побегов - из учебных центров, и я считаю, что за это нужно наказывать", - подчеркнул нардеп.

Костенко отмечает, что те, кто сейчас имеет власть, должны принимать решения исключительно для сохранения страны.

"Не для своего доброго имени. Оно само автоматически и исторически станет на свои места. Популярные решения закончились, пожалуй, в 2022 году, в январе, когда мы рассказывали о том, как будем жарить шашлыки", - добавил он.

По его словам, среди непопулярных решений власти должны быть, в частности, вопросы мобилизации и обеспечения личного состава.

Костенко отмечает, что необходимо увеличение зарплат военным.

"Мы говорим о жизни и о смерти. В качестве примера приведу решение о контрактах для 18-24 летних. Приняли ряд дискриминационных по отношению к другим бойцам норм, чтобы привлечь молодежь. Привлекли несколько тысяч. Я предложил противоположный подход: больше платить тем, кто больше служит. Прослужил год, из которого 3 месяца в боевых действиях, получаешь в полтора раза больше. 2 года, из которых полгода на боевых - в два раза. И где бы ты потом ни служил, все равно твоя зарплата растет. Уничтожил танк - получил 10 тысяч долларов. С этим можно идти к партнерам", - сказал нардеп.

Костенко, отвечая на вопрос, действительно ли на войне сейчас воюют идейные и бедные, которым не хватило средств откупиться, отметил, что так было всегда.

"Так было на всех войнах. Просто высшие классы попадали на офицерские должности, а низшие - на пехотные. Я не буду подсказывать, что можно сделать. У власти есть все инструменты исправить ситуацию - были бы политическая воля и желание. Президент, правительство имеют все полномочия для того, чтобы проводить справедливую мобилизацию. Пусть берут и проводят. Пусть смотрят, сколько у них забронировано, а это более миллиона человек, проводят аудит...", - подчеркнул нардеп.

Действительно ли военных после СЗЧ направляют только в штурмовые полки

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик отметил, что в Вооруженных силах нет никаких распоряжений или директив о том, что военнослужащие, которые возвращаются из СЗЧ, направляются только в штурмовые полки.

Он отметил, что в отношении тех людей, которые самовольно оставили свои части, ситуация не изменилась вообще - процедура их возвращения через Военную службу правопорядка или непосредственно в воинскую часть, которую они покинули или через батальоны резерва.

При этом Подик подчеркнул, что не разрешается перевод в тыловые подразделения - или военный возвращается в свою часть или идет в другую любую воинскую часть боевую, то есть не только штурмовые полки, а в любые механизированные бригады, полки.

