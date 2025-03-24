Причиной жалобы являются дискриминационные нормы УПК о безальтернативности меры пресечения для военнослужащих.

Военнослужащий Сергей Гнездилов, который совершил публичное самовольное оставление части осенью 2024 года и вернулся после этого на службу, подал жалобы в Конституционный суд Украины. Об этом говорится в его Instagram.

"Я обращаюсь в Конституционный Суд с конституционными жалобами из-за дискриминационных норм уголовно-процессуального кодекса (УПК) о безальтернативности меры пресечения для военнослужащих. Именно по этим нормам законодательства меня безальтернативно удерживали на гауптвахте, а тысячи других военных по разным статьям продолжают находиться за решеткой, пока идет расследование их возможного преступления или досудебное расследование", - отметил он.

По словам Гнездилова, первая жалоба по ч. 8 ст. 176 УПК предусматривает исключительную меру пресечения в отношении военнослужащих во время действия военного положения - содержание под стражей. При том, что в отношении других подозреваемых могут применяться альтернативные меры пресечения.

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"Вторая жалоба по абзацу 8 ч. 4 ст. 183 УПК - приравнивает военных к госизменникам, террористам, преступникам против мира и преступных организаций и дает право судьям не определять размер залога. Обращаюсь к народным депутатам, которые читают это сообщение: внесите изменения в УПК, уберите дискриминационные нормы. Это в ваших силах. Это восстановит справедливость в тысячах делах, касающихся военнослужащих", - добавил военный.

СЗЧ Гнездилова - что известно

Напомним, 21 сентября 2024 года военнослужащий 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов заявил, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или своего 25-летия. Мужчина объяснил свой поступок желанием донести до власти и общества необходимость демобилизации. В бригаде начали служебное расследование из-за поступка Гнездилова.

Уже в конце января 2025 года Гнездилов заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Также он утверждал, что со стороны прокуратуры и ГБР были "десятки нарушений" и что "за все - будет ответ".

"Будут жалобы, суды, в том числе и ЕСПЧ, потому что правда - важна. Важно говорить о проблемах, несмотря ни на что, потому что это - первый шаг на пути их решения. Говорить, а не замалчивать. Решать, а не игнорировать", - заявил он.

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