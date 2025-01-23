Он должен за три дня вернуться на службу в ВСУ.

Военнослужащего Сергея Гнездилова, который совершил публичное СОЧ в прошлом году, выпустили из-под стражи. Соответствующее решение принял Бабушкинский райсуд Днепра, сообщает Радио Свобода.

Уточняется, что на заседании 23 января судья приняла ходатайство об освобождении Гнездилова от уголовной ответственности.

При этом указывается, что через три дня он должен вернуться на службу и быть оператором БПЛА.

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Публичное СОЧ Сергея Гнездилова - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Государственное бюро расследований задержало военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который самовольно оставил воинскую часть и сообщил об этом через социальные сети.

Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона открыла уголовное производство по факту дезертирства военнослужащего.

Ранее Гнездилов заявлял в суде, что вернется на службу только после представления Министерством обороны законодательной инициативы по установлению четких сроков службы.

6 января суд продлил меру пресечения Гнездилову - он должен был оставаться в СИЗО до 31 января 2025 года без права внесения залога.

Напомним, что до 1 марта 2025 года военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, могут вернуться без уголовной ответственности.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, около 60% тех, кто после самовольного оставления части (СОЧ) изъявил желание служить дальше и подали рапорт в приложении "Армия +", сейчас в процессе возвращения или уже полностью восстановились на службе в новых частях.

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