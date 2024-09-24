Действия бойца имеют признаки уголовного преступления, отметили в бригаде.

В 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде начали служебное расследование поступка военнослужащего Сергея Гнездилова, который самовольно покинул воинскую часть и публично об этом заявил.

Как сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу бригады, действия Гнездилова имеют признаки уголовного преступления по ч. 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины - самовольное оставление воинской части (СОЧ) или мест службы, совершенное в условиях военного положения.

"Позиция командования воинской части остается неизменной - нулевая толерантность к совершению подобных преступлений", - отметили в бригаде.

Сам Гнездилов заявил, что в бригаде "все правильно прокоммуницировали", потому что СОЧ - уголовное преступление.

"Моя родная 56 Мариупольская ОМБр все правильно прокоммуницировала. Я не знаю, почему они удалили сообщение, но это правда. СОЧ - уголовное преступление", - написал он в Телеграмм-канале.

В то же время он призвал обсуждать не "персоналию", а проблемы:

"Что с мобилизацией? Что с демобилизацией? Что с экономическим бронированием? Проблемы решаются тогда, когда о них говорят, а не игнорируют месяцами, надеясь что "и так пройдет".

Сергей Гнездилов - заявление военного о СЗЧ

Напомним, 21 сентября военнослужащий 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или своего 25-летия. Мужчина объяснил свой поступок желанием донести до власти и общества необходимость демобилизации. В частности, он заявил, что его позиция "остается неизменной" - нужно создать мобилизационную очередь из числа всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью.

Сержант 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Юрий Сиротюк заявил, что дезертирство - самое тяжелое преступление, которое можно представить во время войны. ПО его мнению, самое отвратительное в этом всем - пропаганда дезертирства со стороны Гнездилова.

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