В правительстве решили отменить временную норму касатально этих документов, введенную в начале войны.

Правительство вернуло стандартные ограничения на срок действия загранпаспортов, приостановленные в начале полномасштабного вторжения РФ. Просроченные документы теперь снова необходимо заменять, как это было до войны, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что на пятый день полномасштабного вторжения РФ, как исключительную меру, был введен временный порядок продления срока действия загранпаспортов и внесения в них сведений о детях. Это сделали, поскольку в начале войны паспортная система временно не работала.

"Законодательством большинства стран мира разрешается пересечение границ только по паспортам (как правило биометрическим) со сроком действия не более 10 лет. Поэтому путешествия с "продленными" паспортами и внесенными сведениями о детях создают неудобства при пересечении границ", - отметили в МИД.

Следовательно, с 29 октября граждане Украины должны заменить загранпаспорт, если срок его действия заканчивается, или уже закончился. Для этого надо обратиться в посольство/консульство Украины в стране пребывания, или в один из филиалов ГП "Документ", ЦНАП или территориальное подразделение миграционной службы, если вы находитесь в Украине.

В МИД напомнили, что стандартный срок действия загранпаспорта для лиц в возрасте с 16 лет составляет 10 лет, а для детей в возрасте до 16 лет - 4 года.

Другие изменения в украинских документах

Как писал УНИАН, до июня в Украине завершится переход к электронным трудовым книжкам, а бумажные станут ненужными. Вместе с тем, как говорят юристы, старые бумажные документы будут оставаться юридически действительными.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада постановила убрать из украинского паспорта атавизм 1992 года. Речь идет о требовании дублировать сведения на русском языке в паспортах старого образца. Теперь новые сведения будут вносить исключительно на государственном языке.

