Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

Министерство обороны Украины сегодня официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Контракт 18-24 - это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Отмечается, что "Контракт 18-24" предлагает финансовую стабильность, гарантированную государством. В частности, предполагается:

- контракт на 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные - во время службы;

- добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение - до 120 000 грн + доплаты за боевые задачи;

- в целом до 2 000 000 грн в год;

- бесплатный проезд и коммунальные льготы;

- обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта;

- право на выезд за границу после 1 года службы;

- возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВВК;

- ипотека 0.0% годовых после окончания контракта ("еОселя");

- самостоятельный выбор части и специальности;

- компенсация аренды жилья на время службы;

- медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование.

Что еще известно о контракте для молодых украинцев

Как сообщал УНИАН, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что будут предусматривать годовые контракты для украинцев в возрасте 18-24 лет. По его словам, такая инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны.

Он рассказал, что среди бонусов таких контрактов - дополнительный миллион гривен, поступление в ВУЗ без экзаменов и бесплатное обучение, 0% по ипотеке.

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