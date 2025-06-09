Системные долги Гарпока перед инвесторами тормозят развитие зеленой энергетики, - эксперт

Инвесторы не заинтересованы вкладывать средства в строительство зеленой энергетики из-за проблемы невыплаты долгов государственным предприятием "Гарантированный покупатель". Об этом заявила директор Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская.

По ее словам, следствием долгов Гарпоку является то, что инвесторы не принимают активное участие в зеленых аукционах, которые государство уже несколько раз пыталось провести для стимулирования строительства станций зеленой энергетики.

"Дело в том, что их контерагентом по результатам аукционов, то есть компанией, с которой им надо будет заключить соглашение... будет Гарантированный покупатель - та компания, которая им задолжала годами средства по зеленому тарифу", - сказала Верещинская.

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Она подчеркнула, что это не является непосредственно виной только Гарпока, но отметила, что это системная проблема на рынке электроэнергии. В то же время инвесторы не имеют уверенности в том, что смогут вернуть свои средства.

"Системные проблемы - это как раз вопрос в целом инвестиционного климата в секторе. Конечно, мы говорим о долгах, которые были накоплены, и это конечно, настораживает и тех инвесторов, которые уже работают в Украине, и тех, которые планируют заходить. Этот вопрос до сих пор не решен", - отметила директор ЕУЭА.

По ее мнению, инвесторы уже предоставили государству все предложения относительно возможностей решения долгового кризиса в энергетике и теперь нужна политическая воля, чтобы государство Украина взяло ответственность за разработку и реализацию соответствующей дорожной карты.

Как сообщалось, по состоянию на конец апреля 2025 года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед Гарпоком за услугу по увеличению зеленой электроэнергии достигла 16,3 млрд грн. Уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, сейчас составляет 88,3%. В то же время расчет за 2022 год составляет лишь 63,9%.