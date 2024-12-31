Повреждены также два образовательных учреждения и объекты социальной сферы.

Оккупанты утром 31 декабря атаковали Украину баллистикой, под ударом была также и Сумская область. В частности, о попадании в объект инфраструктуры сообщили в Сумской ОГА.

Кроме этого, в Шостке повреждены 12 многоэтажек, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы, сообщил председатель громады Николай Нога.

Он отметил, что на месте работают аварийно-спасательные подразделения, убытки и потери уточняются.

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Также он добавил, что враг пока продолжает обстрелы Шостки.

Ракетная атака по Украине - что известно

Российские захватчики также атаковали баллистическими ракетами Киев и область. Впоследствии в КГВА сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком р-не столицы. Обломки упали на кровлю частного здания, информация еще проверяется. Отмечается, что пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших пока не поступало.

При этом в России уже стандартно заявили, что нанесли удары по каким-то мифическим "штабам".

"Удары нанесены утром по юго-восточной окраине Киева, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным", - пишет пропагандистское "РИА-Новости".

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