Сегодня утром молдавской полиции пришлось задействовать спецназ, чтобы провести определенные процессуальные действия.

Российские спецслужбы на территории Молдовы готовили операцию по физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине. Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

"Молдавская полиция и украинские правоохранительные органы в рамках совместной следственной группы проводят уголовное расследование по подготовке физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине", - говорится в сообщении.

По информации издания, определенные процессуальные действия состоялись утром 19 февраля. Привлечены Управление по борьбе с организованной преступностью, полицейский спецназ "Фульгер" и другие подразделения.

При этом отмечается, что преступные планы были управляемы российскими спецслужбами.

Как писал УНИАН, недавно стало известно, что правительство Молдовы при поддержке Европейского Союза и Соединенных Штатов работает над разработкой стратегии и дорожной карты реинтеграции Приднестровья.

Учитывая деликатность темы, детали плана пока не разглашаются, поскольку власти считают, что это может помешать успеху будущих шагов. Работа над планом ведется, и его результаты должны быть представлены обществу, когда подготовка будет завершена, с акцентом на постепенный дипломатический и практический подход к решению этого затянувшегося конфликта.

