В министерстве отметили, что у некоторых военнообязанных возникают трудности по этому вопросу.

Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга в Украине Алексей Бежевец рассказал о том, действительно ли есть большие шансы для военнообязанного попасть на ту должность в части, с которой он уже общался. По его словам, все этапы по переходу в ту или иную часть контролирует Генштаб и ТЦК и СП.

"Именно это мы объясняем с самого начала человеку: как должны выглядеть документы, которые оформляются, какие есть части приоритетные, не приоритетные. И, собственно, форма контрактная, она сегодня предусмотрена и четко урегулирована. Оформление и дальше - как человек учится, где он учится, как он попадает в свою часть - это контролируется и Генеральным штабом, и это доведено и до ТЦК и СП, и до учебных частей", - объяснил представитель Минобороны в интервью "Суспільне".

Бежевец отметил, что та или иная часть выдает рекомендательное письмо, после чего военнообязанный проходит обучение и попадает в эту часть.

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"Если часть не приоритетная, ну есть обеспечение, логистика, тыловые части - это нормально. Но, поскольку она не приоритетная, она, выдавая рекомендательное письмо такому человеку, перед тем, как выдает, должна согласовать со своим командованием. После этого именно часть должна выдавать это рекомендательное письмо. Далее копия идет так же человеку, оригинал ТЦК, человек оформляется. Когда этот порядок не соблюден, и мы человека так же: "Смотрите, у вас есть права, вы доброволец, вы идете с документом, но это должно быть правильно оформлено"", - подчеркнул он.

Однако, по его словам, есть случаи, когда неприоритетная часть выдает рекомендательное письмо человеку, которого ТЦК без проблем оформит при любых обстоятельствах.

"Потом оказывается, что этот документ не имеет за собой силы, потому что установленный порядок, мы его объясняем всем, тем не менее, не был соблюден, и человек, в результате, или в учебном центре, как правило, распределяется в другую часть, а не в ту, которая его ждет. Поэтому мы каждый раз учим, подчеркиваем, объясняем", - подчеркнул Бежевец.

Он добавил, что среди кандидатов Минобороны менее 1% от общего количества сталкиваются с такими случаями.

"...Или где-то человек нас послушал, послушал, а потом рекомендательное письмо вынимает уже пройдя обучение, говорит: "Да нет, я же доброволец, мне вот в ту часть, не туда, а туда". Приходится включаться, как-то искать решение этих вопросов, и иногда даже их нельзя решить, потому что по алгоритму, по процедуре, у этого человека на самом деле нет права претендовать попасть даже в ту конкретную часть", - отметил представитель Минобороны.

Рекрутинг в ВСУ - последние новости

Ранее Алексей Бежевец ответил, можно ли идти в рекрутинговый центр после получения повестки.

"Сам факт получения первой повестки, то есть приглашение фактически в ТЦК для обновления учетных данных, не является для нас каким-либо препятствием помочь человеку рекрутироваться - подобрать должность, подобрать часть. И такая возможность есть, и такие случаи есть. И не единичные случаи", - отметил он.

В то же время сержант, рекрутер 21 ОМБр Олег Байдалюк заявил, что пока не происходит наплыва пополнения после вступления в действие закона о мобилизации, ведь еще проходит процесс подготовки в "учебках".

"Бойцы, которых сменили, отходят на тыловые позиции: отдыхают, восстанавливаются. В последнее время возможностей для такой внутренней ротации уже не было. Военные заходят на боевые позиции и они вынуждены там находиться постоянно. Некем заменять. Внутренних ротаций мало. Именно из-за сложной ситуации с пополнением личного состава", - объяснил военный.

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