На всех этапах гражданину помогает рекрутер.

В Украине на фоне полномасштабной войны и мобилизации активно работают рекрутинговые центры для привлечения людей в армию. Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал "Суспільному", как это работает.

"Приходит человек и говорит: "Я хорошо управляю авто, хочу быть водителем в армии". Соответственно, мы смотрим среди наших вакансий. Человеку это предлагается. Человек говорит, что это предложение мне, кажется, подошло. Далее учитывается еще расположение части, то есть пункт постоянной дислокации, где командные подразделения находятся, органы военного управления", - отметил чиновник.

По его словам, люди обычно хотят, чтобы это было где-то недалеко "как минимум, для оформления, для коммуникации, для отпуска, еще для чего-то, чтобы ездить ближе домой". Кроме того, возрастает вероятность того, что община всеми способами будет поддерживать воинскую часть, в которой служат их родственники и знакомые.

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"Контакт с этой воинской частью происходит: "Добрый день, у нас для вас есть кандидат на такую-то должность, у него такой-то профиль, предлагаем вам с ним пообщаться". Да, конечно, воинские части себе комплектуют людей, они заинтересованы, в первую очередь, в постоянном потоке к себе кандидатов, тем более добровольцев, которые добровольно, самостоятельно появились и хотят к ним. Происходит эта коммуникация по телефону. Она может происходить по мессенджерам, видеосвязи, как угодно. Если часть где-то находится недалеко, или представитель в городе, или недалеко и может приехать, они еще могут физически встретиться", - добавил Бежевец.

Далее происходит собеседование. Если все хорошо, то человек идет на службу на конкретную должность в конкретную воинскую часть.

"Собеседование прошел, часть быстро, может день занять, может даже меньше, оформляет рекомендательное письмо, установленный в форме документ, у нас есть образцы, мы людям показываем, как это все должно выглядеть. Часть этого человека конкретно к себе ждет на конкретную должность, подпись, печать, дата. Человеку он выдается в копии, оригинал направляется в тот ТЦК и СП, куда человек говорит: "я пойду оформляться туда". Потому что оформление все равно происходит в ТЦК и СП", - рассказал уполномоченный Минобороны.

По его мнению, контракта форма службы пока наиболее прозрачная и четкая, хотя в приоритетные части можно по рекомендательному письму заходить еще и по мобилизации.

"Это как исключение, на сегодня тоже такая возможность есть. Тем не менее, говорим, контракт. Человек с этим документом идет, оформляется в ТЦК. На телефоне наш рекрутер, человек сопровождает, если какие-то есть вопросы, консультируется с нами при необходимости. То есть, чтобы человек спокойно оформился, дальше обучение, дальше в свою часть человек оформляется", - подытожил Бежевец.

Война в Украине - мобилизация и рекрутинг

Как сообщал УНИАН, после того, как военнообязанный получил повестку для уточнения данных, он может не дожидаясь пойти в рекрутинговый центр и выбрать себе должность и воинскую часть.

В Генштабе ВСУ описали процесс рекрутинга людей, которые в добровольном порядке обращаются для призыва по мобилизации по письменным согласиям от командиров воинских частей.

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