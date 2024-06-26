Из-за нехватки людей военные заходят на боевые позиции и вынуждены там находиться постоянно.

На сегодня не происходит наплыва пополнения после вступления в действие закона о мобилизации, потому что еще проходит процесс подготовки в учебных центрах. Об этом сказал сержант, рекрутер 21 ОМБр Олег Байдалюк в интервью Общественному.

Он рассказал, что на сегодня ощущается нехватка людей в батальоне. По его словам, ранее внутренние ротации были системными: на позициях стояли военные одного из механизированных батальонов 5 дней и их меняют другие военнослужащие внутри этого батальона, а через некоторое время заходит другой батальон.

"Бойцы, которых сменили, отходят на тыловые позиции: отдыхают, восстанавливаются. В последнее время возможностей для такой внутренней ротации уже не было. Военные заходят на боевые позиции и они вынуждены там находиться постоянно. Некем заменять. Внутренних ротаций мало. Именно из-за сложной ситуации с пополнением личного состава", - подчеркнул он.

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Байдалюк отметил, что после вступления в мае в действие закона о мобилизации еще нет наплыва мобилизованных, поскольку сначала они проходят подготовку в учебных центрах полтора-два месяца.

"Поэтому наплыв испытывают "учебки" по этому закону. Только заключенных сейчас там 2750, которые согласились пойти в армию", - сказал он. По его словам, бывшим заключенным также будет место в их подразделении, потому что речь идет о людях, которые сами стали на защиту. При этом напомнил, что мобилизоваться могут заключенные за нетяжелые преступления.

Байдалюк считает, что рекрутинг это оптимальная форма набора в бригаду, потому что позволяет мотивированным людям попасть на должности, которые их устраивают.

"Если человек не готов с оружием в руках, у него нет для этого боевого таланта, то всегда есть тыловые должности, которые важны для боеспособности подразделения. Ты был электриком? Пожалуйста, нам надо подключать электросети. Ты был связистом? Приходи к нам, нам надо подключить Starlink, сделать узел связи в полевых условиях. Ты повар? Пожалуйста, кто-то должен кормить людей, которые с оружием в руках защищают позиции. Любому человеку по любой специальности мы найдем место в нашей части", - подчеркнул он. При этом добавил, что именно к этому призван рекрутинг и это та форма набора в бригаду, которая позволит получить людей мотивированных и поощренных. По его словам, тем кто считает, что он не может быть условно штурмовиком, есть возможность найти себя на таких тыловых должностях.

Байдалюк рассказал об участке фронта, который защищает 21 ОМБр. Он отметил, что за последние две недели на Лиманском и Покровском направлениях удвоилось количество атак, в течение недели 210 боевых столкновений. "Это указывает на колоссальную активность боевых действий. Их тактика традиционная - сначала артиллерией сносят наши позиции, потом заходит пехота. Эта тактика относительно срабатывает. Еще КАБы (ред. - управляемые авиационные бомбы), их россияне применяют регулярно. Нам сложно, но мы находим варианты и отвечаем. Это война - легко не бывает", - добавил он.

Закон о мобилизации - детали

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2024 года вступил в действие закон о мобилизации. По нему, все военнообязанные мужчины с 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК до 16 июля 2024 года.

Новый закон о мобилизации в Украине также обязывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военно-учетные документы. Проверять их имеют право и сотрудники ТЦК, и полицейские - это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что военнообязанный мужчина обновил информацию о себе в соответствующем ведомстве или онлайн.

Также закон о мобилизации регулирует возможность для молодых людей пройти военную подготовку. Поскольку призывной возраст снижен с 27 до 25 лет, то эта обязанность касается всех мужчин указанного возраста. Это означает, что вместо срочной службы вводится базовая военная. Длится она в мирное время и особый период до 5 месяцев, в период военного положения - до 3 месяцев, пройти ее должны все мужчины от 18 до 25 лет (женщины добровольно).

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