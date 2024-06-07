Люди негативно реагируют даже на присутствие ТЦК поблизости.

Работники ТЦК и СП Павел Пимахов и Юрий Пехота рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются во время своей работы, в частности относительно вручения повесток. По их словам, эмоционально это очень сложно, когда люди их оскорбляют, пишет The Guardian.

Журналисты рассказали, что Пимахов до полномасштабного вторжения продавал подержанные автомобили, а Пехота работал на строительстве в Израиле, однако вернулся в Украину, когда началась война. Оба пошли добровольцами воевать в первые недели вторжения и были ранены на фронте.

Поэтому после ранения их направили работать в ТЦК. Они говорят, что мужчины, которые замечают их приближение, начинают убегать.

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"Я не осуждаю людей, которые уклоняются от призыва, но я чувствую себя оскорбленным. Мы стояли в длиннющих очередях, отчаянно пытаясь стать добровольцами, а эти ребята делают все возможное, чтобы уклониться от службы. Все смельчаки уже ушли добровольцами", - отметил Пимахов.

В издании отмечают, что после встречи с этими работниками, судьба каждого военнообязанного может измениться. Пимахов и Пехота вручили повестку 40-летнему Руслану из Сумской области, который приехал в Киев. Они сфотографировали его и внесли его данные в систему.

"Я не записывался раньше, потому что имею некоторые проблемы со здоровьем, боли в ногах. Но я готов пойти, когда меня позовут", - заверил Руслан.

По его словам, он проходил военную службу в 2003 году и сказал, что, вероятно, помнит определенные навыки, которые получил тогда.

Однако другие мужчины были менее вежливыми. Один мужчина, который сидел с женой на скамейке, дрожащей рукой подписал форму после 20-минутного спора. Двое курьеров ужаснулись, когда им предъявили документы и начали панически звонить. Один из них был одет в камуфляжные штаны и футболку с логотипом ВСУ.

"Он носит эту футболку, но он никогда не имел ничего общего с армией", - отметил Пехота.

Также известно, что среди людей существует распространенное мнение, что офицеры, которые проводят мобилизацию, подкупают своих подчиненных и уклоняются от "настоящего" воинского долга на фронте. Однако, по словам Пимахова, это неправда.

"В нашей группе 10 человек, мы берем только тех, кто уже был на фронте. Я считаю, что люди, которые сами не были на фронте, не имеют морального права мобилизовать других", - подчеркнул он.

Кроме того, Пимахов и Пехота стали нежелательными звездами видео в TikTok, в котором прохожий ругал их за попытку вручить повестку молодому человеку, а в комментариях над ними начали беспощадно издеваться.

"Люди, которые их оскорбляют, не знают, что в мобильном телефоне Пехоты полно фотографий горящих зданий, обугленной военной техники и побратимов, которые уже погибли. Они не знают, что Пимахов был дважды ранен на фронте: он до сих пор ходит прихрамывая, и плохо видит на один глаз, потому что снаряд "Града" попал недалеко от того места, где он копал окоп, убив друга и отправив осколки черепа ему в лицо", - говорится в материале.

Иногда они пытаются рассказать о своих боевых заслугах перед людьми, которые их оскорбляют, а иногда просто вздыхают и идут дальше.

"Эмоционально это очень трудно. Иногда к концу дня руки дрожат так же, как на фронте", - отметил Пехота.

Журналисты добавили, что до конца рабочего дня работники ТЦК раздали около 10 повесток, которые не обошлись без конфликтов. По их словам, они оба надеются скоро вернуться к службе на фронте.

"Мне трудно находиться в Киеве, видеть, как люди отдыхают и живут нормальной жизнью, когда я знаю, что мои друзья все еще там, на фронте. Они звонят мне, спрашивают: "Как люди могут жить обычной жизнью?" И мне нечего им ответить", - подчеркнул Пехота.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, нардеп и волонтер Руслан Горбенко заявил, что Украине сейчас нужно мобилизовать 100-110 тысяч новобранцев. По его словам, ранее речь шла о том, что нужно мобилизовать 500 тысяч человек, однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не ставит такой задачи.

"Также важно учитывать, что для обеспечения призыва 500 тысяч человек необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для их обучения и содержания", - объяснил нардеп.

В свою очередь военный Максим Жорин отметил, что привлечение заключенных, которые хотят воевать, стало отдельным направлением для Третьей штурмовой бригады. По его словам, такое решение является правильным.

"Поэтому сейчас процент, который мы закрываем за счет мобилизованных, стал меньше. Но, как и раньше, среди мобилизованных есть большое количество абсолютно адекватных, перспективных бойцов и представителей важных для войска профессий. Стараемся микроскопом гвозди не забивать, определять место для человека в соответствии с его навыками и знаниями", - сказал он.

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