В Украине призывают служить заключенных / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Привлечение заключенных, изъявивших желание служить, стало отдельным направлением для Третьей штурмовой бригады (3 ОШБр), отметил заместитель командира бригады Максим Жорин.

"Это было верное решение, дать им наконец такую ​​возможность", - считает боец.

Кроме того, он проинформировал, что со вступлением в силу Закона о мобилизации в бригаду в рамках рекрутинговой кампании стало приходить еще больше добровольцев:

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"Поэтому сейчас процент, который мы закрываем за счет мобилизованных, стал меньше. Но по-прежнему среди мобилизованных есть большое количество абсолютно адекватных, перспективных бойцов и представителей важных для войска профессий. Стараемся микроскопом гвозди не забивать, определять место для человека согласно его навыкам и знаниям", - рассказал Жорин.

Он добавил, что штурмовиками многие хотят быть, но по факту для многих это не очень подходит: "Поэтому ищем другие должности".

Как писал УНИАН, командир танковой роты 32-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, который сейчас переходит на новую офицерскую должность в штурмовой роте из заключенных, оценил новую инициативу Минюста:

"На днях я ездил в одну из колоний проводить собеседование как раз с такими людьми. Я думаю, из этого будет результат даже больше, чем ожидается. Ребята там действительно мотивированы. У некоторых людей, которые изъявили желание служить в Вооруженных силах, остался год срока. Плюс там есть люди, которые пишут заявления, чтобы их присоединили к ВСУ, еще с начала полномасштабного вторжения".

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