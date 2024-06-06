Также в бригаде рассказали о том, как работает закон о мобилизации.

Привлечение заключенных, изъявивших желание служить, стало отдельным направлением для Третьей штурмовой бригады (3 ОШБр), отметил заместитель командира бригады Максим Жорин.

"Это было верное решение, дать им наконец такую ​​возможность", - считает боец.

Кроме того, он проинформировал, что со вступлением в силу Закона о мобилизации в бригаду в рамках рекрутинговой кампании стало приходить еще больше добровольцев:

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"Поэтому сейчас процент, который мы закрываем за счет мобилизованных, стал меньше. Но по-прежнему среди мобилизованных есть большое количество абсолютно адекватных, перспективных бойцов и представителей важных для войска профессий. Стараемся микроскопом гвозди не забивать, определять место для человека согласно его навыкам и знаниям", - рассказал Жорин.

Он добавил, что штурмовиками многие хотят быть, но по факту для многих это не очень подходит: "Поэтому ищем другие должности".

Как писал УНИАН, командир танковой роты 32-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, который сейчас переходит на новую офицерскую должность в штурмовой роте из заключенных, оценил новую инициативу Минюста:

"На днях я ездил в одну из колоний проводить собеседование как раз с такими людьми. Я думаю, из этого будет результат даже больше, чем ожидается. Ребята там действительно мотивированы. У некоторых людей, которые изъявили желание служить в Вооруженных силах, остался год срока. Плюс там есть люди, которые пишут заявления, чтобы их присоединили к ВСУ, еще с начала полномасштабного вторжения".

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