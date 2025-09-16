В Киеве известную собаку Мишу не пустили в метро во время тревоги: подробности скандала

Метрополитен отреагировал на волну возмущения в Сети и объяснил ситуацию.

В Киеве собака Миша часто прячется во время тревог в метро на одной из станций. Однако недавно из-за жалобы одного человека его не пустили в укрытие, что вызвало волну возмущения в Сети.

Ресурс Vgorode сообщил, что станция метро "Теремки" больше не впускает собачку Мишу во время воздушных тревог. Отмечалось, что песик живет возле станции много лет и известен всей округе. Он всегда находил в метро защиту от российских авиаударов.

Однако на днях один мужчина пожаловался на собаку, заявив, что тот ему "мешает". Из-за этой жалобы Мишу, испуганного и растерянного, не пустили в укрытие.

Трогательная история быстро получила широкую огласку.

Что говорят в метрополитене

Как отметили в Киевском метрополитене, Миша – не бездомный песик, у него есть владелица. Это бабушка, которая торгует цветами недалеко от станции. Уже длительное время Миша во время каждой воздушной тревоги спускается в укрытие и за это время он стал настоящим талисманом "Теремков".

"Многие жители района и все смены работников метро его знают. Недавно мы действительно получили жалобу относительно "бездомной собаки на станции". И однажды, с учетом обращения, Мишу не впустили. Нам жаль за эту ситуацию. Но важное уточнение – уже той же ночью он зашел в метро", – говорится в сообщении.

Там также отмечают, что Миша – не единственное животное, которое знают пассажиры метро.

"Наверное, вы слышали и о гусе возле "Демеевской". Он на станцию не заходит, но регулярно прогуливается по подземному переходу рядом", – добавили в столичном метрополитене.

Как война влияет на животных

Недавно в Украину неожиданно вернулись редкие розовые фламинго, которые ранее бежали из-за войны.

После последних мощных прилетов в районе Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, соответственно, страшных шумов войны, эти розовые фламинго исчезли. Птиц отследили аж в соседней Румынии в Добрудже, где они находились несколько дней, после чего вновь вернулись в Украину и разместились на лимане Алибей.

