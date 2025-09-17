Зоозащитники считают, что животному грозила гибель.

Пса Мишу, который прятался в киевском метро во время обстрелов, забрали с улицы зоозащитники. Как сообщила в фейсбуке зоозащитница Снежана Бугрик, над животным "нависла угроза смерти", поэтому приняли такое решение.

"Еще сегодня утром и не было такой мысли, чтобы забрать с улицы собаку, где он жил возле метро годами! Вчера работники станции метро "Теремки" не впустили Мишу, выгнали его!" - напомнила волонтер.

Она отметила, что на самом деле в метро Мишу все любили, но его жизнь, по ее словам, "в опасности на улице, потому что его могут ежесекундно накормить ядом", поэтому зоозащитники решили немедленно забирать пса в приют.

"Да, он не очень рад этому, но лучше быть в стрессе и живым, чем мертвым", - отметила Бугрик.

Она добавила, что когда зоозащитники ловили пса, многие люди пытались его защищать, потому что "не понимали, почему Мишу ловят". Однако полиция "все выяснила" и даже помогла с отловом.

"С Мишей все будет хорошо! Сейчас он в больнице под нашей опекой! Да, стрессует, но мы ему поможем адаптироваться, обследуем, и для него выделят место в Patron Pet Center

Когда Миша пройдет все обработки, обследование лечение, адаптацию, научиться ходить на поводке, то будет искать семью!" - заверила зоозащитница.

В комментариях под сообщением Бугрик немало людей критикуют решение зоозащитников, в частности некоторые напомнил, что у него есть хозяйка.

"У него есть хозяйка, которая торгует цветами возле метро. Поэтому и он часто возле метро. Вы сделали плохое дело, запихнули свободолюбивого собаку в свою клетку. Это не спасение для него, это угроза. Отпустите, не хайпуйте, не набирайте себе подписчиков за счет Миши. Приют это не радость, а кошмар для такого свободного пса", - написала Тамара Деляева.

Однако многие пользователи все же соглашаются, что приют - лучшее решение для собаки.

"Мишка испытывает легкий стресс из-за отлова, в тепле, в безопасности он быстро освоится. Лучшая новость за этот день!" - отметила пользовательница Liliia Liliia.

Скандал с собакой Мишей: что известно

Как сообщал накануне УНИАН, в Киеве известного пса Мишу не впустили в метро во время тревоги. Отмечалось, что собака живет возле станции "Теремки" много лет и стал известен всей округе. Он всегда находил защиту от российских авиаударов в метро. Однако на днях один мужчина заявил, что животное ему "мешает". Из-за этой жалобы Мишу, испуганного и растерянного, не пустили в укрытие.

Тем временем в Киевском метрополитене объяснили, что Миша - не бездомный песик, у него есть владелица. Это бабушка, которая торгует цветами неподалеку от станции. Там также отметили, что после инцидента собаке уже разрешили заходить в метро.

Вас також можуть зацікавити новини: