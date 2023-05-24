В ПЦУ отмечают, что календарный вопрос встал вследствие российской агрессии.

В Православной Церкви Украины сообщили, что календарная реформа состоится "без принуждения, постепенно и осознанно".

Приходы и монастыри, желающие придерживаться старого календаря, будут иметь эту возможность, говорится в заявлении ПЦУ.

"Это решение, которое ждет от нас и большинство верных нашей Церкви, и большинство украинского общества. Это решение не простое, мы шли к нему длительное время, постепенно, шаг за шагом, и делаем его взвешенно... Так же верным и жизненно необходимым для нас является решение о переходе на обновленный календарь, который является более точным астрономически и церковно принятым, с сохранением традиционной Пасхалии", – отметил Митрополит Епифаний, комментируя историческое решение Собора.

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Там отметили, что приходы и монастыри, желающие придерживаться старого календаря, будут иметь эту возможность – календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно.

"Заметим, что вопрос календарной реформы давно дискутируется и в обществе, и в церкви. И мы видим, что из года в год все большим становится число сторонников перехода на обновленный, современный календарь, которым уже давно пользуются большинство Поместных Православных Церквей. С новой силой этот вопрос встал вследствие российской агрессии", - сказано в заявлении.

Календарная реформа ПЦУ в Украине

Православная церковь Украины (ПЦУ) на Архиерейском Соборе приняла решение перейти на новый календарь. Таким образом, все христиане Украины будут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января. В связи с этим смещаются и даты других церковных праздников, а на Пасху и Троицу новый календарь не повлияет.