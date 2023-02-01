Похоронили Дмитрия Павлычко на сельском кладбище рядом с могилами его родителей.

На Прикарпатье попрощались с легендарным украинским поэтом Дмитрием Павлычко. Как он и завещал, похоронили в родном селе Стопчатов. Это место при жизни поэт называл своим духовным колодцем и старался чаще приезжать туда. Последний раз был здесь за год до полномасштабного вторжения.

Как говорится в сюжете ТСН, сотни людей собрались во дворе возле старого дома в Стопчатове. 93 года назад здесь в многодетной семье родился Дмитрий Павлычко. Отсюда хотел отправиться в последний путь, о чем два года назад написал в стихотворении:

"Поховайте мене на Ратунді, братове,

Видео дня

Щоб я чув, як літає гірський половик,

Як мій дух оживає від батьків моїх мови,

Мліє серце моє від гуцульських музик…".

Родное село Павлычко называл своим духовным колодцем, в родительский дом, пока позволяло здоровье, приезжал каждый год. Дом преимущественно стоял закрытым, именно Дмитрий вдыхал в него жизнь, потому что очень любил хозяйничать.

Дмитрий Павлычко - легендарный поэт, одно из его произведений чуть ли не с пеленок знает каждый украинец - "Два кольори". Шекспир, Бодлер, Данте - именно благодаря его переводам украинцы познакомились с мировой классикой. А еще он - один из авторов Акта провозглашения независимости Украины.

Похоронили Дмитрия Павлычко на сельском кладбище рядом с могилами его родителей.

Чем известен Дмитрий Павлычко

Украинский поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко был одним из организаторов Народного руха Украины, депутатом Верховной Рады, работал послом в Канаде, Словакии, Польше.

Многие произведения Павлычко стали песнями, самая известная композиция на слова поэта – "Два кольори". Музыку к этому тексту написал композитор Александр Билаш.

29 января стало известно, что Дмитрий Павлычко умер. Поэту было 93 года.

Вас также могут заинтересовать новости: