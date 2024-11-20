Для этого необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос, система проверит, имеете ли вы право на отсрочку.

С сегодняшнего дня в приложении "Резерв+" заработала возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. "Через "Резерв+" уже оформлено или восстановлено 150 тыс. отсрочек. И теперь они доступны и для многодетных родителей, имеющих трех детей до 18 лет в совместном браке. Продолжаем работать над взаимодействием с Единым реестром должников, чтобы стали доступными отсрочки для многодетных родителей всех типов", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кроме многодетных родителей, сервис онлайн-отсрочек доступен для людей с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности, и студентов, аспирантов и докторантов, которые получают образование в последовательном порядке. Например, после бакалавра получают степень магистра или после магистра учатся на аспирантуре.

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В Минобороны подчеркнули, что онлайн-отсрочка работает очень просто - надо авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос. Система проверит, имеете ли вы право на отсрочку. Если да, то этот статус отобразится в электронном военном документе.

"Люди с инвалидностью будут получать отсрочку на год или до конца действия пенсионного удостоверения. Студенты, аспиранты и докторанты будут получать отсрочку до конца действия военного положения и мобилизации. Минобороны работает над тем, чтобы онлайн-отсрочки были доступны и для других категорий граждан", - заявили в министерстве.

Приложение "Резерв+"

В Минобороны стремятся превратить мобильное приложение "Резерв+" в общеукраинский рекрутинговый центр и заменить соответствующие функции ТЦК во взятии военнообязанных на учет. В то же время, речь не идет о расформатировании ТЦК.

В частности, стало известно, как в 2025 году будет происходить автоматическая постановка на учет. "Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра", - пояснила Черногоренко.

Она также сказала, что сейчас происходит соответствующая работа, и нужно в законодательство вносить некоторые изменения.

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