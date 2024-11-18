Нагрузка на ТЦК и СП спадет, как только станет возможным выполнение его оффлайн-фунции через приложение в режиме онлайн, считают в Министерстве обороны.

В Минобороны Украины стремятся превратить мобильное приложение "Резерв+" в общеукраинский рекрутинговый центр и заменить соответствующие функции ТЦК во взятии военнообязанных на учет. В то же время, речь не идет о расформатировании ТЦК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказали министр обороны Рустем Умеров и его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В частности, они рассказали, как в 2025 году будет происходить автоматическая постановка на учет.

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"У нас есть цели. Мы слышим общество. Мы слышим людей. Мы слышим о проблемах и отрабатываем. То есть, чтобы отработать на юридическом, техническом, технологическом и законодательном уровнях, мы постоянно интегрируем процессы и цифровизируемся. В этом плане, наша цель, если есть возможность, превратить "Резерв+" в такой всеукраинский рекрутинговый центр, чтобы заменить точки-оффлайн, которые сейчас называются в народе ТЦК", - отметил Умеров.

Министр пояснил, что это не значит, что ТЦК плохие, но в Минобороны слышат о проблемах и ставят целью заменить их. Соответствующая работа ведется.

Как пояснила Черногоренко, человеку сейчас нужно физически прийти, чтобы стать на учет в ТЦК:

"Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность, а сделать это возможным через, например, верификацию в Bank ID, через подтверждение документов Государственной миграционной службы, Единого государственного демографического реестра".

Она сказала, что сейчас происходит соответствующая работа, и нужно в законодательство вносить некоторые изменения.

"Но основная идея в том, чтобы человек мог в своем смартфоне с любого удобного места встать на учет в государстве, стать военнообязанным и показать, что выполняет обязанность по закону через такой онлайн-инструмент. И все это - превращение "Резерва" в полноценную альтернативу ТЦК", - подчеркнула она.

В то же время, по словам Умерова следует, что речь не идет о расформировании ТЦК. "Мы взяли принцип не навредить той системе, которая есть. Мы слышим, знаем - это вызов, это очень огромная боль. Со своей стороны, мы прорабатывали концепт этот, чтобы превратить это в офис по обслуживанию военнослужащих. Там несколько других концепций было. Мы не останавливаемся, чтобы найти решение в этом плане", - сказал Умеров.

Министр добавил, что в Минобороны относятся взвешенно к этому вопросу, юридически прорабатываются варианты, и в частности, если будет определенное переформатирование, то каким образом оно будет эффективнее той структуры, которая есть сейчас. "Кто это будет управлять, каким образом? Как это будет обслуживаться? То есть, мы внутренне сейчас это обсуждаем", - сказал Умеров.

Как отметила Черногоренко, нагрузка на ТЦК спадет, как только станет возможным выполнять оффлайн-фунции через приложение в режиме онлайн.

"ТЦК смогут фокусироваться на силах генерации. Делать дистанционные процессы планировать, давать свои экспертные заключения и т.д., а мы заберем все сервисы, в том числе в онлайн", - сказала она.

Как напомнил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, ТЦК - это не только призывное комплектование военнослужащих на службу. "На ТЦК лежит также много задач социальной поддержки", - заявил он.

Мобилизация в Украине - новости, которые уже сообщались

Летом секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что приложение для военнообязанных "Резерв+" имеет недостаток - военнообязанным, которые не прошли военно-врачебную комиссию, все равно придется идти в ТЦК и СП.

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