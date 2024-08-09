В Украине стало больше разводов и меньше браков: статистика 'Опендатабот'

Всего за январь-июнь украинцы создали 72,7 тысячи новых семей.

В Украине в первом полугодии этого года на пять браков пришелся один развод. При этом количество разводов в полтора раза выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает "Опендатабот, всего за январь-июнь украинцы создали 72,7 тысячи новых семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда поженились 86 тысяч. При этом в 2022-м их количество составило 103,9 тысячи.

За указанный период украинцы заключили более 3,7 тысячи брачных договоров, что на четверть больше, чем в 2023 году, и почти вполовину больше, чем в 2022-м.

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Хотя в первый год полномасштабной войны в статистике разводов был заметен спад, их общее количество продолжает расти. За полгода расторгли свои браки 15,5 тысячи пар, что в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, и на 18% больше, чем в 2021-м. Лидерами стали:

Киев - 2118 разводов;

Днепропетровская область - 1404;

Харьковская область - 1148;

Одесская область - 1076;

Киевская область - 1072.

Без учета данных с оккупированных территорий и регионов, где ведутся боевые действия, меньше всего разводов было в Закарпатской (224), Черновицкой (268) и Ровенской (296) областях.

Проблемы с демографией в Украине

По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины в марте, уже к 1 января 2041 года население Украины в границах 1991 года может сократиться до 28,9 млн человек. К 1 января 2051-го года это количество может снизиться до 25,2 млн.

Директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова заявила, что после завершения войны население Украины может сократиться максимум на 3-4 млн, но это самый пессимистичный прогноз.

Однако по свежим подсчетам ООН, в 2100 году население Украины составит всего 15,3 млн человек.

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