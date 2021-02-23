В Кривом Роге десятилетний мальчик выпал с пятого этажа, когда, вероятно, убегал от пьяного отца.
Читайте такжеСтоматолог, которая била детей в Ривне, перестала выходить на связь с полициейКак говорится в сюжете ТСН, его в одной пижаме под окнами дома около полуночи нашел случайный прохожий и вызвал скорую. Отец исчезновения сына даже не заметил. Когда приехала полиция, он заявил, что малый спит.
Сейчас мальчик в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма и многочисленные переломы.
Известно, что мать мальчика лишена прав на него. А отец, по словам соседей, заботился о сыне, но только когда был трезв. А поскольку злоупотреблял алкоголем он все чаще, соцслужбы решили ходатайствовать о лишении и его родительских прав.
"Отец давал всем членам комиссии слово, что он больше никогда не будет оскорблять сына, как он его любит. Но, конечно, тревога всегда была за эту семью. А сейчас надо сделать все необходимое, чтобы ребенок был в безопасности и больше никогда не страдал от рук своего отца", — говорит начальница службы по делам детей Саксаганского района Ирина Сыроватка.
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