В результате падения у ребенка черепно-мозговая травма и многочисленные переломы.

В Кривом Роге десятилетний мальчик выпал с пятого этажа, когда, вероятно, убегал от пьяного отца.

Читайте такжеСтоматолог, которая била детей в Ривне, перестала выходить на связь с полициейКак говорится в сюжете ТСН, его в одной пижаме под окнами дома около полуночи нашел случайный прохожий и вызвал скорую. Отец исчезновения сына даже не заметил. Когда приехала полиция, он заявил, что малый спит.

Сейчас мальчик в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма и многочисленные переломы.

Известно, что мать мальчика лишена прав на него. А отец, по словам соседей, заботился о сыне, но только когда был трезв. А поскольку злоупотреблял алкоголем он все чаще, соцслужбы решили ходатайствовать о лишении и его родительских прав.

"Отец давал всем членам комиссии слово, что он больше никогда не будет оскорблять сына, как он его любит. Но, конечно, тревога всегда была за эту семью. А сейчас надо сделать все необходимое, чтобы ребенок был в безопасности и больше никогда не страдал от рук своего отца", — говорит начальница службы по делам детей Саксаганского района Ирина Сыроватка.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН