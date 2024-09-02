Для обжалования в досудебном порядке можно обратиться в саму комиссию или областную комиссию с письменным заявлением.

Украинские военнослужащие могут обжаловать решение медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Как сообщает Министерство здравоохранения, это можно сделать в течение одного месяца со дня выдачи решения. Для обжалования в досудебном порядке можно обратиться в саму комиссию или областную комиссию с письменным заявлением. Отмечается, что после этого будет проведен повторный осмотр и вынесено новое решение.

Если военному повторно откажут в удовлетворении жалобы, то такое решение можно обжаловать в Центральной МСЭК Минздрава. В сложных случаях МСЭК могут направлять людей, которые обращаются для установления инвалидности, в клиники Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности (г. Днепр) и Научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (г. Винница) для проведения обследования. После этого составляют рекомендательные консультативные заключения.

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В Минздраве отметили, что украинцы могут обжаловать решения комиссий всех уровней. Срок на обращение в суд составляет не позднее шести месяцев со дня решения МСЭК. Обращаться нужно в административный суд по месту жительства или пребывания.

Скандалы с МСЭК

Время от времени в Украине вспыхивают громкие коррупционные скандалы, связанные с ВВК, МСЭК и сотрудниками ТЦК и СП. Они требуют деньги за подделку диагнозов и "укоса" от службы в армии.

Так, сотрудники ГБР и СБУ разоблачили преступную группу среди должностных лиц Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Председатель Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за 3,2 тысячи долларов.

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