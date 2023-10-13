Ветеран Дмитрий Олейник получил тяжелое ранение во время боев за Харьков.

Громкий скандал разгорелся в Харькове, где украинскому защитнику, который едва не лишился ноги, отказали предоставить необходимую группу инвалидности. Глава областной медико-социальной экспертной комиссии посоветовала участнику боевых действий "отрезать ногу".

О своей ситуации ветеран Дмитрий Олейник рассказал на своей странице в Facebook. Мужчина во время боев за Харьков получил тяжелое ранение ноги, чтоб спасти конечность пришлось сделать 15 операций, но функциональность ноги потеряна безвозвратно.

Защитник Украины обратился в Харьковскую областную МСЭК, чтобы сменить группу инвалидности с 3-й на 2-ю, но там ему отказали.

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"Так зачем ты оставлял свою ногу? Надо было, чтобы ее отрезали, и была бы 2-я группа. (С) Буничева Лариса Леонидовна, глава областной МСЭК. Это так выглядит благодарность людям, которые стали на защиту государства. Так тогда, получается, надо было и погибнуть в одном из штурмов. Это как надо относиться к военным, что можно не принимать во внимание выводы киевских клиник о том, что правая нога потеряла свою функциональную способность и является биопротезом. Этого комиссии МСЭК мало. 15 операций. Мало. Нужно вырвать все живое из человека и ехидно сказать: "Если бы была ампутация – это была бы 2-я группа", – рассказал Олейник.

При этом он напомнил, что согласно статье 7 Закона Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине", если ранение связано с защитой Родины, то группа повышается на одну степень. Мужчина уточнил, что харьковский областной МСЭК потребовал за это 3-4 тысячи долларов.

По его словам, раненая нога постоянно нестерпимо болит и усыхает, становясь с каждым днем все меньше. Таким образом, конечности у мужчины фактически нет.

В связи со сложившейся ситуацией воин требует уволить Буничеву Ларису Леонидовну с должности руководителя областной МСЭК и взять на эту должность ветерана войны.

Реакция на скандал – что сказали в Минздраве

Министерство здравоохранения Украины уже отреагировало на резонансный случай и назначили проверку в Харьковской областной МСЭК, которая запланирована на следующую неделю. После проверки пообещали принять кадровые решения и привлечь к ответственности лиц, совершивших противоправные действия.

"Отрежь ногу – получишь группу" – это не инцидент, это приговор советской системе. В 2025 году МСЭК будут ликвидированы и (будут) полностью изменены подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности. Относительно конкретных решений уже сейчас: на следующей неделе Харьковскую областную МСЭК, в рамках решения СНБО, ожидает прицельная проверка. Будут проверены решения об установлении инвалидности. После результатов проверки будет не просто произведена оценка действий Харьковской МСЭК, а вынесены конкретные решения, и конкретные лица понесут ответственность", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве указали, что за такое отношение к военным и коррупцию чиновников будут "жестоко наказывать".

"Группа инвалидности – не предмет для торговли. Есть четкие критерии, по которым она устанавливается. Но самое важное – уважение к героям, к тем, кто защищает нас на фронте, не важно, месяц, год или 9 лет этой войны. Каждый, кто получил ранение, приведшее к инвалидности, должен быть уверен в поддержке государства, а не в обесценении и унижении", – указали в Минздраве.

В рамках проверки деятельности Харьковской областной МСЭК также рассмотрят дело Олейника, в частности правомерность установления ему группы инвалидности. Все необходимые для этого документы и медицинские заключения уже направили в Центральную МСЭК Минздрава Украины.

Взятки в Украине - последние новости

Время от времени в Украине вспыхивают громкие коррупционные скандалы, связанные с ВЛК, МСЭК и сотружниками ТЦК и СП. Они вымогают деньги за подделку диагнозов и "откоса" от службы в армии.

Так, сотрудники ГБР и СБУ разоблачили преступную группу среди должностных лиц Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Председатель Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за 3,2 тысячи долларов.

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