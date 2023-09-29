Правоохранители этому помешали, а деньги изъяли. Задержаны также другие участники преступной группы.

Сотрудники ГБР и СБУ разоблачили преступную группу среди должностных лиц Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы.

Как говорится в сообщении ГБР, они требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволило бы закончить службу. Председатель Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за $3,2 тыс.

Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последнего правоохранители задержали в городе Турка "на горячем" заместителя председателя врачебно-консультативной комиссии.

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Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть стодолларовую купюру. Однако правоохранители этому помешали, а средства изъяли. Задержаны также другие участники преступной группы.

"Во время обысков по месту работы и в помещениях фигурантов изъяты документы и деньги – почти $30 тыс., более 10,6 тыс. евро, 37 тыс. грн и 520 злотых", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные факты злоупотреблений.

Трем должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Готовятся ходатайства об избрании мер пресечения и отстранении их от исполнения обязанностей.

Взяточничество в Украине

В настоящее время Украину время от времени всколыхивают громкие коррупционные скандалы, связанные с ВЛК, МСЭК, а также с военкомами. Они берут деньги за подделку диагнозов и помогают избежать мужчинам от армии.

А в Полтавской области пошли еще дальше. Там должностному лицу коммунального предприятия похоронно-ритуального обслуживания Полтавского городского совета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, которую он требовал за погребение украинского защитника.

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