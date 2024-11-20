Принудительный процесс мобилизации должен предусматривать мотивирование людей идти на войну.

Полностью заменить принудительные мобилизационные процедуры добровольным рекрутингом не удастся. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире Радио NV.

В частности, эксперт прокомментировал заявление советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Украина должна укрепить свои человеческие ресурсы на поле боя.

"Проблема мобилизации является актуальной уже не первый месяц. Мы это видим и сейчас слышим о том, что пытаются развернуть систему добровольного рекрутинга", - сказал Попович.

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В то же время, обозреватель напомнил, что без мобилизации войны не ведутся.

Он отметил, что так или иначе, мобилизация - это принудительный процесс. И для того, чтобы заставить людей идти на войну, нужна мотивация. Мотивирование возлагается на государство.

"Да, должен быть соответствующий рекрутинг. Да, должна быть мотивация. Но, с другой стороны, полностью отказываться от мобилизационных процедур и подменять этот процесс добровольным рекрутингом тоже будет невозможно", - считает Попович.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно Салливан в интервью PBS News сказал, что нынешние проблемы Украины на фронте связаны с дефицитом солдат, а не оружия. Киев должен мобилизовать больше солдат.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украине в следующем году мобилизация будет продолжена. Мобилизация нужна исходя из потребностей фронта и выполнения целей военной стратегии.

В то же время, как пояснил министр, отвечая на вопрос относительно фактов "бусификации" на улицах украинских городов, пока главный приоритет заключается в защите страны, но Министерство обороны Украины планирует отойти от болезненных для населения практик. В частности, на заседании правительства планируется обсуждение соответствующих предложений.

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