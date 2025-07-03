Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 3 июля, подешевел на 10 копеек и составляет 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,44 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 18 копеек и составляет 49,57 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,80 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,55 грн/евро, а курс продажи - 49,35 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 3 июля, составляет 109 520 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 560 590 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил 3 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,81 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте Нацбанка, гривня укрепилась и по отношению к евро: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,13 грн, то есть гривня выросла на 28 копеек.