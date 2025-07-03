В постоянных попытках модернизировать оружие Россия вместо традиционной навигации научила дроны самостоятельно определять и анализировать маршрут.

Есть несколько причин, из-за которых снижается эффективность украинской ПВО. Среди них большое количество ракет и дронов, которые использует российская армия. А также постоянные модернизации вражеских средств поражения. Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" рассказал экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Он рассказал, что Россия нарастила выпуск количества средств поражения. И это, по его мнению, первая и главная причина снижения эффективности системы украинской ПВО. С ней связана вторая: РФ начала выпускать различные виды средств поражения. Это крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты, а также ударные дроны.

"Ни одна страна в мире не подвергалась такому массированному обстрелу. Это можно сравнить с ковровыми бомбардировками. Только в воздушном пространстве нет бомбардировщиков, есть крылатые ракеты, баллистические ракеты и другие средства поражения, то есть это одновременно более 500 целей, и это все надо координировать, перехватывать, и по этому всему надо отрабатывать", - цитирует эксперта "Радио Свобода".

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Он также указал на постоянную модернизацию ударных дронов, которую проводят российские военные инженеры. В частности, они монтируют на них современные компьютеры NVIDIA.

"Это высокотехнологичный, но простой бытовой компьютер, который может кто угодно купить. И в нем программируются некоторые технологии, которые позволяют "Шахеду", допустим, сравнивать фотографию местности с полученным изображением с камеры дрона и тем самым сопоставлять свой маршрут для того, чтобы понимать, где он находится. Это россияне используют для визуальной навигации, что позволяет им не использовать средства классической системы навигации. Допустим, с помощью модулей "Комета М", - говорит Анатолий Храпчинский.

Он подчеркнул, что украинские средства РЭБ были эффективными. Именно поэтому россияне начали искать решения для того, чтобы их обходить.

Потеря истребителя F-16

В разговоре с журналистами авиаэксперт предположил, при каких обстоятельствах Военно-воздушные силы ВСУ могли потерять военный истребитель F-16. Напомним, что во время отражения массированной воздушной атаки 29 июня стало известно о потере самолета и гибели пилота Максима Устименко.

"Один из инструментов, которые использует Российская Федерация, - это тандемный пролет средств поражения, когда две ракеты пролетают друг над другом. В результате отработки по таким целям может быть большой разлет обломков, которые могут повредить борт. У нас уже были случаи, когда ВСУ теряли МиГ-29 в результате разлета обломков средства поражения. Поэтому, я думаю, это было единственной причиной", - считает Храпчинский.

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Как писал УНИАН, чтобы найти способ эффективно противодействовать "Шахедам", надо учитывать, что каждое из средств быстро теряет актуальность. Нужно постоянно совершенствовать оборону и обучать специалистов, которые будут тестировать новое оружие, считает эксперт Иван Тимочко.

В то же время, по его словам, россияне никогда не были изобретателями оружия. Они постоянно воруют технологии и пытаются их применить под свои нужды. В частности, иранской дрон-камикадзе "Шахед" понадобился России для ее стратегии террора и геноцида, которую она использует в войне.

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